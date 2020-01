V Slovenskej filharmónii zaznie Rimskij-Korsakov i Musorgskij

Bratislava 21. januára (TASR! - Kompozície pre sólo bicie nástroje sú v programoch koncertov Slovenskej filharmónie (SF) raritou. Jedna z nich zaznie vo štvrtok 23. januára, návštevníci koncertu si vypočujú Dvojkoncert pre vibrafón, marimbu a orchester francúzskeho skladateľa a perkusionistu Emmanuela Séjourného z roku 2012. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Séjourné sa vo svojej tvorbe intenzívne venuje bicím a perkusívnym nástrojom. Vytvára v nich fúzie klasickej hudby s džezom, rockom a inými hudobnými žánrami. Dvojkoncert pre vibrafón a marimbu zaznie v interpretácii Petra Kosorína a Kirila Stoyanova, členov skupiny bicích nástrojov SF. "Za dirigentským pultom v bratislavskej Redute bude po prvý raz stáť Lukáš Pohůnek, rodák zo Žiliny so štartujúcou medzinárodnou umeleckou kariérou," priblížila dirigenta mladej generácie, ktorý spolupracuje i so zahraničnými telesami. V sezóne 2017/2018 pôsobil ako asistent šéfdirigenta London Philharmonic Orchestra Vladimira Jurowského. O rok neskôr sa ako dirigent podieľal na príprave spoločného orchestrálneho projektu londýnskych telies Southbank Sinfonia London a Academy of St. Martin in the Fields.



Program štvrtkového koncertu doplnia diela ruských skladateľov – Španielske capriccio, op. 34 Nikolaja Rimskeho Korsakova a Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského, ktorý dielo skomponoval v roku 1874 ako suitu pre klavír. "Inšpiráciou bola jeho návšteva výstavy ruského architekta, výtvarníka a skladateľovho priateľa Viktora Alexandroviča Hartmana, ktorý zomrel roku 1873. Musorgskij skomponoval desať geniálnych miniatúr, ktoré sú spojené nádherným motívom Promenády," poznamenala Tolstova k suite Obrázky z výstavy. V jej klavírnom origináli vycítil obrovský potenciál Maurice Ravel, jeho orchestrácia diela je jedným z najhrávanejších symfonických titulov.