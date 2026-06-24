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Vesna a Ben Cristovao vydávajú spoločný singel Já si tě brát nebudu
Kapela Vesna v posledných rokoch výrazne rezonuje nielen na českej hudobnej scéne, ale aj v zahraničí.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Populárna česká hudobná skupina Vesna spolu s Benom Cristovaom vydali singel Já si tě brát nebudu. Energická skladba s folklórnym nádychom a chytľavým refrénom vychádza spolu s videoklipom zasadeným do netradičného castingu na ideálneho ženícha. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.
Dievčenská kapela Vesna prichádza s novým singlom Já si tě brát nebudu, na ktorom spojila sily s jedným z najúspešnejších českých hudobníkov súčasnosti, Benom Cristovaom. Novinka vyšla spolu s videoklipom, ktorý fanúšikov zavedie na originálny „casting na ženícha“. Singel prepája energický pop, folklórne motívy aj súčasný zvuk a s nadhľadom i emóciami a rozpráva o doberaní sa medzi dievčatami a chlapcami, ale aj o tom, že nie každý vzťah musí skončiť pred oltárom.
Kapela Vesna v posledných rokoch výrazne rezonuje nielen na českej hudobnej scéne, ale aj v zahraničí. Po úspechu eurovízneho hitu My Sister's Crown, s ktorým sa dostala do finále Eurovision Song Contest, si získala pozornosť vďaka originálnemu prepojeniu modernej popovej hudby, folklóru, ženskej energie a silných tém. Frontmanka a autorka Patricie Kaňok dlhodobo pracuje s motívmi ženskosti, identity i spoločenských stereotypov a práve nová skladba Já si tě brát nebudu na túto líniu nadväzuje.
„O spolupráci s Benom sme uvažovali už skôr, pretože spája mladšiu aj staršiu generáciu, svoje miesto na scéne si vybudoval vďaka originalite a vo svojich textoch pomenúva aj dôležité spoločenské témy. S piesňou Já si tě brát nebudu sme ho oslovili až tento rok a prišlo nám, že skladba bude ešte zaujímavejšia, ak ju doplní mužská perspektíva,“ hovorí Patricie Kaňok.
Ben Cristovao ponuku na spoluprácu prijal okamžite. „Tá pesnička ma bavila už od prvého vypočutia. Má skvelú energiu a tanečný rytmus, ktorý mi okamžite zostal v hlave,“ opisuje spevák a rapper, ktorý svoju časť textu dokončoval len niekoľko dní pred samotným nahrávaním. „Nechal som to chvíľu dozrieť a zrazu som presne vedel, čo chcem napísať. Druhú polovicu textu som dokonca dopisoval priamo v štúdiu.“
Dievčenská kapela Vesna prichádza s novým singlom Já si tě brát nebudu, na ktorom spojila sily s jedným z najúspešnejších českých hudobníkov súčasnosti, Benom Cristovaom. Novinka vyšla spolu s videoklipom, ktorý fanúšikov zavedie na originálny „casting na ženícha“. Singel prepája energický pop, folklórne motívy aj súčasný zvuk a s nadhľadom i emóciami a rozpráva o doberaní sa medzi dievčatami a chlapcami, ale aj o tom, že nie každý vzťah musí skončiť pred oltárom.
Kapela Vesna v posledných rokoch výrazne rezonuje nielen na českej hudobnej scéne, ale aj v zahraničí. Po úspechu eurovízneho hitu My Sister's Crown, s ktorým sa dostala do finále Eurovision Song Contest, si získala pozornosť vďaka originálnemu prepojeniu modernej popovej hudby, folklóru, ženskej energie a silných tém. Frontmanka a autorka Patricie Kaňok dlhodobo pracuje s motívmi ženskosti, identity i spoločenských stereotypov a práve nová skladba Já si tě brát nebudu na túto líniu nadväzuje.
„O spolupráci s Benom sme uvažovali už skôr, pretože spája mladšiu aj staršiu generáciu, svoje miesto na scéne si vybudoval vďaka originalite a vo svojich textoch pomenúva aj dôležité spoločenské témy. S piesňou Já si tě brát nebudu sme ho oslovili až tento rok a prišlo nám, že skladba bude ešte zaujímavejšia, ak ju doplní mužská perspektíva,“ hovorí Patricie Kaňok.
Ben Cristovao ponuku na spoluprácu prijal okamžite. „Tá pesnička ma bavila už od prvého vypočutia. Má skvelú energiu a tanečný rytmus, ktorý mi okamžite zostal v hlave,“ opisuje spevák a rapper, ktorý svoju časť textu dokončoval len niekoľko dní pred samotným nahrávaním. „Nechal som to chvíľu dozrieť a zrazu som presne vedel, čo chcem napísať. Druhú polovicu textu som dokonca dopisoval priamo v štúdiu.“