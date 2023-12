Vokálna skupina Voising vydáva debutový album Všetko má svoj čas

Bratislava 12. decembra (TASR) – A capella Voising vydáva po piatich rokoch na hudobnej scéne debutový album Všetko má svoj čas. Ide o historicky prvý a cappella album s autorskými piesňami na Slovensku. Spolu s CD má premiéru aj nový klip Poďme sa roztopiť. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Viktor Nižník (tenor), Veronika Oláh Šebeňová (alt), Milena Čief Majerová (mezzosoprán), Tomáš Benjamín Nižník (beatbox/perkusie), Rado Tomeš (bas) a Katarína Fojtíková (soprán) pripravili na album deväť autorských skladieb. Kapela spolupracovala aj s ďalšími autormi, ako sú textár Richard Bönde, Katarína Makara, Romana Hudec Orlická či hudobník a skladateľ Adam Hudec.



"Demo nahrávky na celý album vznikli u nás na chalupe. Prostredie pri lese na mňa pôsobí veľmi inšpiratívne a keď si tam sadnem za klavír, vždy niečo vznikne. Čiže na začiatku to bol iba klavír s mojím spevom. Samozrejme, vždy to musí prejsť kontrolou ostatných členov, pritom práve Veronika, Katka a Miluška sú výborným lakmusovým papierikom, dávajú mi konštruktívnu kritiku. Takto sme vybrali skladby, na ktorých sme ďalej pracovali, a vznikali aranžmány pre šesť hlasov," konštatuje autor hudby a spevák Viktor Nižník.



Piesne na albume Všetko má svoj čas sú rôznorodé, fanúšikovia medzi nimi nájdu tanečnú hudbu, prvky R'n'B, či slaďák s vianočnou tematikou. Voising sa netaja tým, že inšpiráciou im boli zahraničné a cappella zoskupenia, ktoré spájajú vokálnu hudbu s prvkami elektroniky.



Spolu s novým albumom zverejňujú Voising aj nový videoklip k piesni Poďme sa roztopiť. Autorom hudby je Viktor Nižník, text napísala Katka Makara. Po známej piesni Zima na saniach je to jedna z mála slovenských skladieb o zime.