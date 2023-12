Výberovka Aleša Brichtu Dívka s perlami ve vlasech vychádza na vinyle

Bratislava 18. decembra (TASR) - Aleš Brichta je na českej rockovej scéne pojem, a to nielen ako ex-frontman skupiny Arakain. Tým sa to naopak celé len začalo. Hneď pri štarte svojej sólovej kariéry v rokoch 1993 a 1994 sa etabloval ako osobitý a originálny spevák i autor, aký na domácej hudobnej scéne chýbal. Hity ako Barák na vodstřel alebo Jsem prý blázen jen sú dodnes legendárnymi stálicami nielen rockových playlistov. Rovnako kultovým sa stalo i Best of pomenované po Brichtovej zrejme najúspešnejšej piesni Dívka s perlami ve vlasech, ktoré práve vychádza v rozšírenej verzii prvýkrát na 2LP v číslovanej limitovanej kolekcii a s novým remasterom od SONO Doupě Records. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



"Väčšinu z piesní obsiahnutých na Dívce z perlami ve vlasech považujem za dosť zásadné z hľadiska svojej kariéry. Barák som zložil ako 12-ročný chlapec, a keď som si ho vtedy brnkal v izbe, nenapadlo by mi, že ho po toľkých rokoch ešte budem spievať na pódiu a budú ho hrať v rádiách," komentuje Aleš Brichta svoju úspešnú bestofku, ktorá obsahuje dve desiatky hitov podľa jeho vlastného výberu.



Okrem Brichtových sóloviek Růže pro Algernon (1994), Ráno ve dveřích Armády spásy (1996) a Hledač pokladů (1998) je tu prostredníctvom hitu Jsem prý blázen jen zastúpený tiež 'schelingerovský' projekt Zemětřesení (1993) či 'futbalový' Hattrick (2000), ktorý pripomína skladba Nechte vlajky vlát. Nechýba ani ohliadnutie za Arakainom v podobe hitu Slečna Závist (Lady in Black) z albumu Arakain - Legendy (1995) a niekoľko songov, ktoré vzbudili veľký ohlas napriek tomu, že boli vytvorené len pre určitú príležitosť - ako napríklad Perníkový requiem s Petrom Jandom či Malostranská Ivana Hlasa.



Najnovšie je aktuálna 2LP reedícia doplnená tiež o skladby American Bull z rovnomenného albumu z roku 2001 a piesňovými ohliadnutiami Jednou to pochopíš, resp. Noc kouzel aj za albumami Anděl posledního soudu (2003) a Ales Brichta, Pavla Kapitanova a hoste - Legendy 2 (2004).