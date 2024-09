Vychádza výberovka Deža Ursinyho Let's Make a Summer

Bratislava 10. septembra (TASR) - V týchto dňoch vychádza pod hlavičkou vydavateľstva Dr. Horák - Pavian Records výberový album Deža Ursinyho pod názvom Let's Make a Summer. Ponúka 15 piesní, súčasťou je podrobný sleevenote aj bohaté grafické spracovanie v podobe archívnych fotografií. Na svoje si prídu aj milovníci vinylových platní, na ktorých tento album okrem CD takisto vychádza, zberatelia špeciálnych vydaní sa dočkajú aj limitovanej edície na farebnom vinyle. TASR o tom informoval PR manažér Samuel Ivančák.



Výberový album Deža Ursinyho je najmä celistvým historickým dokumentom, ktorý po prvý raz v takejto podobe mapuje Ursinyho hudobné začiatky. Je to verný obraz doby, v ktorej sa rodil slovenský bigbít, ale tiež pohľad na skladateľský vývoj, akým Ursiny v krátkej dobe prešiel. Prvá polovica albumu patrí piesňam z čias skupiny The Beatmen, ktorá vo svojej dobe zožala úspech podobný beatlemánii. Už tam Dežo Ursiny prejavil svoj veľký skladateľský talent v piesňach, ako Let's Make a Summer či Break It, ktoré v porovnaní so zahraničnou produkciou v ničom nezaostávali.



Ďalšou výraznou časťou Ursinyho hudobnej kariéry bola skupina The Soulmen, v ktorej pôsobil po boku basgitaristu Fedora Freša a bubeníka Vlada Mallého. Toto silné hráčske trio bolo v dobe svojej existencie ojedinelým zjavom po hudobnej aj inštrumentálnej stránke. Táto éra je zastúpená štvoricou piesní pochádzajúcich z dobového EP albumu, ktorý ako jediný zachytáva piesne tohto tria, nepochybne najznámejšou z nich je I Wish I Were. Menej známou, no nemenej dôležitou bola aj krátka existencia skupiny The New Soulmen, z ktorej obdobia pochádzajú dve záverečné piesne albumu I Have Found a It's Time. Tie už boli predzvesťou nadchádzajúcej dekády, v ktorej sa Ursiny prejavil ako plnokrvný art rockový hudobník pod hlavičkou skupiny Provisorium.



Výrazný hudobník, nekompromisná osobnosť a osobitý umelec je vo všeobecnosti známy svojou neskoršou tvorbou, ktorá sa niesla najmä v spolupráci s básnikom Ivanom Štrpkom. Spolu vytvorili jedenásť jedinečných albumov, ktoré si dodnes držia svoje miesto v zlatom fonde slovenskej populárnej hudby. Ursiny sa takisto podpísal pod kultový muzikál Neberte nám princeznú.