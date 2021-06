Významný slovenský skladateľ Peter Machajdík má 60 rokov

Jon Anderson, foto z archívu. Foto: TASR - Tomáš Halász

Bratislava 1. júna (TASR) – Na viacerých miestach sveta zaznejú v blízkej budúcnosti hudobné diela slovenského skladateľa Petra Machajdíka pripomínajúce jeho životné jubileum. Aj Slovenské národné divadlo uvedie 25. a 27. júna premiéru hry britskej autorky Caryl Churchillovej s názvom Čaj a apokalypsa, ku ktorej Peter Machajdík skomponoval hudbu. Podľa štatistík patrí v zahraničí medzi najhranejších slovenských autorov.Originálny a úspešný slovenský skladateľ Peter Machajdík bude mať v utorok 1. júna 60 rokov.Peter Machajdík sa narodil 1. júna 1961 v Bratislave, kde aj vyrastal. Ako šesťročný začal hrať na klavíri, neskôr na gitare, venoval sa komponovaniu. V rokoch 1980-1986 študoval na Vysokej škole ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave.Na štúdium kompozície na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU) ho v 80. rokoch neprijali, pretožeuviedol Machajdík v rozhovore pre časopis Hudobný život s tým, že sa až po rokoch dozvedel, že by ho bol prijal za svojho študenta profesor Vladimír Bokes, on sám však nemal v tej dobePeter Machajdík založil súbor Transmusic Comp., ktorý sa ako jeden z prvých v Československu začal zaoberať improvizáciou, prácou s multimédiami a "performansom". Rovnako spoluzakladal Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu SNEH, či skupinu Vitebsk Broken s Martinom Burlasom, u ktorého hosťoval aj v zoskupení Ospalý pohyb.V roku 1992 ho pozvali do Nemecka ako hosťa a štipendistu umeleckého programu DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Odvtedy pôsobí prevažne v zahraničí. Postupne sa stal sídelným skladateľom viacerých nadácií a asociácií v nemeckých i rakúskych mestách.Jeho diela uvádzajú na prestížnych podujatiach doma i v zahraničí. Ako príklad možno uviesť festivaly Inventionen v Berlíne, Nuovi Spazi Musicali v Ríme, Audio Art Festival v Krakove, alebo tiež slovenské podujatia Večery Novej hudby, Melos-Étos, či Nová slovenská hudba.Skladby Petra Machajdíka hrajú renomovaní interpreti. Popri iných stojí za zmienku jeho spolupráca s Jonom Andersonom, niekdajším spevákom legendárnej skupiny Yes. Skontaktovali sa prostredníctvom internetu, pričom Andersona zaujali ukážky Machajdíkovej tvorby.Anderson sa stal sa jedným z hostí na jedinečnom a dlho očakávanom albume Namah, ktorý vyšiel Petrovi Machajdíkovi v Bratislave v roku 2008. Počuť na ňom možno tiež vokalistu a hráča na bicie nástroje Davida Mossa, ktorý je považovaný za krstného otca "noise music", medzi hosťami je aj vyhľadávaná talianska harfistka Floraleda Sacchi.Peter Machajdík sa podieľa na organizácii hudobných podujatí, prednáša o hudbe a umení 20. a 21. storočia na medzinárodných sympóziách, venuje sa mládeži a neprofesionálnym hudobníkom. Výnimočný koncert Jon Anderson & Miro Žbirka & Symfonický orchester reprezentoval Slovenskú republiku na XXX. Letných olympijských hrách v Londýne. V roku 2014 bol Machajdík dramaturgom festivalu zvukového umenia Sound City Days (Dni zvukov mesta) v Košiciach.Spoločne s tanečníčkou a choreografkou Petrou Fornayovou tiež Machajdík uviedol performance v októbri roku 2019 na otvorení Medzinárodného festivalu intermediálneho umenia JAMA v Banskej Štiavnici a Banskej Belej – 73. ročník podujatia bol venovaný umelcovi Milanovi Adamčiakovi, ktorý tu pôsobil v posledných rokoch svojho života a ktorý, podobne ako Machajdík, patril k priekopníkom experimentálnej hudby.Z novších Machajdíkových diel možno spomenúť sláčikové kvarteto Dúhe znovu tak blízko (2003-2004), za ktoré autor získal v roku 2006 cenu Jána Levoslava Bellu od Hudobného fondu. Kompozícia Koncert pre dva bajany a orchester z roku 2008 je venovaná všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o odstránenie železnej opony.Skladba Imanentný zamat prvý raz zaznela v roku 2011 na pôde Žilinskej univerzity, spomenúť možno aj diela Dotyky prítomna (2013), či skladbu pre violu a sláčikový orchester Za vlnami (Behind the Waves) z roku 2016. Témou diela Miznúci (The Vanishing), ktoré malo premiéru 7. októbra 2020 v Krakove, je ekologická katastrofa, globálne otepľovanie a miznutie ľadovcov. Skladbu Sinajské ozveny (Sinaia Echoes) pre flautu, vibrafón a klavír uvedie v júni tohto roku rumunské Trio Contraste.