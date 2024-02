Xindl X nahral titulnú pieseň k novému českému seriálu Policie Hvar

Bratislava 12. februára (TASR) - Známy český spevák a textár Xindl X nahral titulnú pieseň k novému seriálu Policie Hvar. Singel Si zabil, kámo s ním naspievala Katarína Knechtová. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Chorvátsko, dovolenková destinácia státisícov českých i slovenských turistov, ktorí tam jazdia za morom, horami, pamiatkami, zábavou i uvoľnením. Vraždy však dovolenku nemajú. Michal (Jakub Štáfek) a Ivana (Alžbeta Ferencová, známa pod umeleckým menom Zea) spolu s ostatnými kolegami musia spoločne napraviť porušenú harmóniu slnečného ostrova. Pravidlo je jasné, česká mŕtvola, český hlavný vyšetrovateľ, a naopak. Vďaka živému, špecifickému prázdninovému organizmu sa stanú súčasťou niekoľkých zábavných až bizarných komunít. To je v kocke nový komediálny krimi seriál TV Nova s názvom Polícia Hvar, v ktorom si po boku hviezdneho obsadenia strihol rolu aj Ondřej Ládek, známy ako Xindl X. Ten si zahral sám seba v epizódnej úlohe prvého dielu. Predovšetkým však spolu s J. Várou a J. Lenzom zložil titulnú pieseň seriálu Si zabil, kámo. K tej vznikol videoklip, ktorý mal premiéru pred uvedením druhého dielu a už teraz je aj na YouTube.



"Keď nám Xindl X kývol na hereckú príležitosť zahrať si trochu sám seba, napadlo mi osloviť ho, aby zložil k seriálu titulnú pieseň. Vedeli sme, že chceme česko-slovenský duet s pohodovou prázdninovou atmosférou. To sa podarilo, pretože ten, kto si pesničku vypočuje, nedostane ju z hlavy. K skvelému výsledku prispela aj speváčka Katarína Knechtová, ktorá s Xindlom X spieva slovenskú časť pesničky. Rovnako ako funguje chémia ústrednej dvojice seriálu, pripadalo mi, že si Katarína aj Xindl X pri natáčaní sadli úplne rovnako. Dokázali tak preniesť do hudobného klipu potrebnú energiu," hovorí kreatívny producent David Musil.