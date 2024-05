Bratislava 6. mája (TASR) - Zuzana Smatanová predstavuje singel a klip Živá voda. Pieseň je z najnovšieho albumu Rozprávač, ktorý vydala v októbri minulého roka. TASR informoval manažér speváčky Pavol Smolka.



"Živá voda je venovaná tým, ktorí pri mne stáli v ťažkých chvíľach, keď som sa pred piatimi rokmi liečila z hlbokej depresie. Dodávali mi odvahu, silu a lásku, kým som opäť nevedela kráčať sama. Všetci v živote potrebujeme takých ľudí, nech vieme, že v tom nie sme sami a že aj vďaka nim to celé ide ľahšie. Touto pesničkou symbolicky uzatváram album Rozprávač, ktorý je pre mňa najintímnejším albumom v mojej diskografii," hovorí speváčka.



"O videoklipe som mala jasnú predstavu už od vzniku pesničky. Chcela som natáčať mimo Slovenska, oblečený mať netypický kostým a slobodne jazdiť krajinou na skateboarde. Oslovila som Jakuba Gulyása, s ktorým spolupracujem dlhodobo, a spolu sme sa vybrali na Madeiru. Za štyri dni sme prejazdili celý ostrov a vyberali sme vhodné lokácie. Absolvovala som pred natáčaním päťminútový kurz jazdenia na surfboarde, ktorý je akoby náročnejším skateboardom, a išli sme na to. Nemala som s tým žiadnu skúsenosť, preto som bola zvedavá, ktorý deň bude ten, keď spadnem a niečo si zlomím. Nič také sa nestalo, naopak, neuveriteľne ma to bavilo. Surfboard predstavuje v klipe symboliku našej cesty životom. Niekedy to ide ľahko, niekedy ťažko, občas strácame rovnováhu, niečo ustojíme, občas z neho spadneme, ale je dôležité znova naň naskočiť, poučiť sa a pokračovať ďalej," doplnila Smatanová.



Ako obvykle, Zuzana pre svojich fanúšikov aj tento rok chystá veľa noviniek, v najbližších dňoch uverejní speváčka termíny nabitého koncertného leta 2024, teší sa napríklad na špeciálny koncert pod hradom Ľubovňa (3. augusta) alebo už tradičný koncert na záver sezóny v bratislavskom Stars auditoriu (30. novembra).