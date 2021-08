Hudobník The Edge z kapely U2 bude mať 60 rokov

Členovia skupiny U2 zľava The Edge, Larry Mullen a Bono, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 8. augusta (TASR) – Gitarista David Howell Evans známy ako The Edge je perfekcionistom, ktorý neustále pracuje na vymýšľaní nových zvukov. Experimentuje s viacerými gitarovými efektmi a jeho štýl ovplyvnilo viacero žánrov, vrátane americkej "roots music", industriálnej hudby a alternatívneho rocku. V U2 hrá aj na klávesoch, je vokalistom a spolupracuje aj na tvorbe textov. Spolu so spevákom a lídrom U2 Bonom Voxom napísali pre Tinu Turner skladbu Golden Eye.Od narodenia fenomenálneho hudobníka uplynie v nedeľu 8. augusta 60 rokov.David Howell Evans sa narodil 8. augusta 1961 v Essexe. Rodina sa do Írska presťahovala, keď mal budúci gitarista U2 jeden rok, V Dubline navštevoval St. Andrew's National School a spolu s bratom Dikom sa učil hrať na klavír a gitaru. Počas stredoškolského štúdia na Mount Temple Comprehensive School obaja odpovedali na inzerát uverejnený Larrym Mullenom, ktorý hľadal hudobníkov do kapely. Zo skupiny založenej v roku 1976 sa sformovala U2.V začiatkoch kariéry pouličná skupina, ktorej členom bol už aj Bono, dala Davidovi Evansovi prezývku "The Edge". Traduje sa, že to bolo pre hranatý tvar jeho hlavy. O pôvode prezývky však panuje viacero teórií, vrátane popisu jeho hudobného štýlu.Prvý album Boy vydala kapela U2 v roku 1980 a rok neskôr The Edge takmer zo skupiny odišiel pre svoje náboženské presvedčenie, ale napokon zostal. Krátko na to zložil skladbu, z ktorej vznikol hit Sunday Bloody Sunday, ktorý je súčasťou albumu War (1983). Pieseň končí odkazom, aby kresťania prestali proti sebe bojovať a zjednotili sa. V tomto období sa aj prvýkrát oženil so školskou láskou Aislinn O'Sullivanovou, páru sa neskôr narodili tri dcéry.Albumom The Unforgettable Fire (1984) hudobníci získali povesť spoločensky a politicky angažovanej skupiny. Celosvetovo ich preslávil koncert v rámci projektu Live Aid (1985) na podporu boja proti hladomoru v Etiópii.The Edge zložil skladbu Where The Streets Have No Name známu z legendárneho albumu The Joshua Tree (1987). O ďalšej skladbe z tohto albumu With or Without You slávny gitarista povedal:Začiatkom 90. rokov minulého storočia došlo k rozporu ohľadom hudobného smerovania a kvality materiálu. Kým basgitarista Adam Clayton a bubeník Larry Mullen preferovali zvuk podobný predchádzajúcej tvorbe U2, Bono a The Edge sa inšpirovali vtedajšou európskou industriálnou a elektronickou tanečnou hudbou a hlásili sa k zmene. Vznikol album Achtung Baby a Edgovi sa podarilo vytvoriť ďalší hit s názvom One.V roku 1992 sa kapela predstavila na turné Zoo TV v šoubiznisovom štýle. The Edge sa tu zoznámil s tanečnicou a choreografkou Morleigh Steinbergovou, s ktorou sa v roku 2002 oženil a má s ňou dve deti.Počas nahrávania albumu All That You Can’t Leave Behind sa skupina rozhodla, že urobí návrat k tradičnému zvuku U2. The Edge nazval sprievodné vokály v hite Beautiful day krásnym kontrapunktom k Bonovmu spevu a posledným kľúčovým prvkom, ktorý pieseň potrebovala.V roku 2003 U2 vyhrali Zlatý Glóbus za pieseň The Hands That Build America. The Edge bol v roku 2005 jedným zo spoluzakladateľov charitatívnej organizácie Music Rising pomáhajúcej hudobníkom postihnutým hurikánom Katrina.Podľa časopisu Q dlhoročný gitarový technik U2, Dallas Schoo, označil melódiu piesne Unknown Caller z platne No Line on the Horizon (2009) za jedno z najdôležitejších sól gitaristu The Edgea v jeho živote.dodal Schoo.V roku 2011 sa v časopise Rolling Stone The Edge umiestnil na 38. mieste v zozname 100 najlepších gitaristov všetkých čias. V roku 2018 spolu s Bonom získali 35. miesto v zozname 100 najlepších textárov všetkých čias.