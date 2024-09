Hudobný fond ocenil sedem osobností hudobnej scény za rok 2024

Bratislava 10. septembra (TASR) - Sedem osobností slovenskej hudobnej scény ocenil v utorok popoludní Hudobný fond na slávnostnom stretnutí v bratislavskom Zichyho paláci. Ceny za rok 2024 za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu, dychovej a populárnej hudby udelila rada fondu na základe návrhov profesijných združení a odborných komisií.



Cenu Jána Levoslava Bellu si na návrh skladateľskej komisie prevzal skladateľ a hudobník Peter Dan Ferenčík za dielo Inter Intra No. 2 pre sláčikový orchester.



Cenu Frica Kafendu na základe návrhu komisie koncertných umelcov získal violončelista Andrej Gál za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí s prihliadnutím na interpretáciu diela Johannes Kalitzke: Story Teller pre violončelo a orchester.



Cena Jozefa Kresánka patrí muzikologičke Ingeborg Šiškovej za celoživotnú vedeckú, kriticko-publikačnú činnosť, pedagogickú a popularizačnú činnosť v oblasti hudobného umenia. O udelení ceny rozhodla rada na základe návrhu muzikologickej komisie.



Cenu Ladislava Martoníka na základe návrhu Slovenskej jazzovej spoločnosti získal skladateľ a kontrabasista Štefan Bartuš za vynikajúce interpretačné výkony doma aj v zahraničí.



Cenu Pavla Tonkoviča na základe návrhu Spolku hudobného folklóru si prevzala Anna Šatanová za celoživotnú interpretačnú, publicistickú a spoločensko-organizačnú činnosť v oblasti folklóru so zvláštnym zreteľom na podpoliansky región.



Cenu Karola Pádivého na základe návrhu Združenia dychových hudieb Slovenska si odnáša Miroslav Polčík za celoživotný prínos pre rozvoj a propagáciu dychovej hudby v Nitrianskom kraji.



Cenu Gejzu Dusíka si prevzal Martin Ďurinda, spevák, skladateľ a hudobník, líder skupiny Tublatanka, za 40 rokov na slovenskej hudobnej scéne aj za usporiadanie veľkého česko-slovenského turné ku príležitosti 40. výročia od založenia skupiny Tublatanka. Na ocenenie navrhol Ďurindu Zväz autorov a interpretov populárnej hudby.



"Tých 40 rokov bolo veľmi pestrých, zároveň náročných, zároveň radostných. Teším sa, že som tých 40 rokov vydržal na scéne, máme nové a nové plány aj nové vízie. Toho 31. januára 1983 sa konala Mladá vlna, ktorú organizoval Richard Müller a my sme tam prvýkrát vystúpili ako amatérska skupina," uviedol pre TASR Ďurinda.



"Hudba je vlastne medzinárodný jazyk, taký ten náš džezový, ktorým nemôžeme nikoho uraziť. Je krásne, hudba združuje národy, spája ľudí a kultúry. Ocenenie je pre mňa také zadosťučinenie za veľa rokov obetavej misie," povedal pre TASR ocenený Štefan Bartuš. Hudobný fond je verejnoprávna inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je podporná činnosť v oblasti hudobného umenia. Jednou z aktivít je každoročné udeľovanie Cien Hudobného fondu. Prvé oceňovanie sa uskutočnilo v roku 1963.