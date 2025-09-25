< sekcia Magazín
Hudobný fond odovzdal ocenenia za rok 2025
Hudobný fond (HF) ocenil osem osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej a dychovej hudby i džezu.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Hudobný fond (HF) ocenil osem osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej a dychovej hudby i džezu. Ceny každoročne udeľuje Rada HF za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. O oceneniach rozhoduje každý rok Rada HF, čo je najvyšší orgán tejto inštitúcie, ktorá robí podpornú činnosť pre všetky žánre hudobného umenia. TASR o tom informoval riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic.
Cenu Jána Levoslava Bellu získal Peter Javorka za dielo sans Marteau et sans Maître, Cena Frica Kafendu patrí Ivanovi Šillerovi za dlhoročnú umeleckú činnosť v oblasti súčasnej hudby, s osobitným zreteľom na interpretačný výkon v nahrávke VENI ensemble: Nachtboek Quotations.
Cenu Jozefa Kresánka dostala Etela Čárska za celoživotnú kriticko-publikačnú a popularizačnú činnosť v oblasti hudobného umenia so zvláštnym zreteľom na propagáciu organového umenia na Slovensku. Cenu Ladislava Martoníka získal Alan Bartuš za vynikajúce umelecké výkony a výrazné úspechy na medzinárodných jazzových súťažiach.
Cena Pavla Tonkoviča patrí Petre Zaujecovej za mimoriadnu tvorivú interpretačnú, organizačnú pôsobnosť a činnosť v rozvoji folklórneho diania najmä v nitrianskom regióne. Cenu Karola Pádivého dostal Pavel Špaček za prínos pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku a prezentáciu dychovej hudby malokarpatského regiónu doma i v zahraničí. Cenu Gejzu Dusíka získali režisér Peter Pokorný a dramaturg Róbert Valovič za vytvorenie obsahovo výnimočného dokumentárneho cyklu Textári.
