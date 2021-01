Hudobný skladateľ a pedagóg VŠMU Jevgenij Iršai bude mať 70 rokov

Za skladbu pre violončelo a klavír Hara Šabes získal v roku 2001 Cenu Jána Levoslava Bellu Jevgenij Iršai (vpravo), foto z archívu. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 15. januára (TASR) - Jevgenij Iršai je rodák z Petrohradu, no už tri desaťročia žije a tvorí na Slovensku. Jeho diela pravidelne znejú na slovenských i svetových pódiách, jeho invenčnosť a originalitu oceňuje aj hudobná kritika. Už dvadsať rokov vyučuje kompozíciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (VŠMU).povedal Jevgenij Iršai pre TASR.V piatok 15. januára bude mať hudobný skladateľ, klavirista a pedagóg Jevgenij Iršai 70 rokov.Jevgenij Markovič Iršai sa narodil 15. januára 1951 v Petrohrade (vtedy Leningrad) v hudobníckej rodine. Jeho otec bol huslistom vo vtedajšom Kirovovom divadle opery a baletu, matka vyučovala hru na klavíri a brat Arnold Iršai dlhé roky účinkoval v orchestri Moskovskej filharmónie.Jevgenij Iršai v rokoch 1958–1969 navštevoval Špeciálnu desaťročnú hudobnú školu v Petrohrade, kde sa učil hre na klavír a od roku 1965 aj kompozícii. V štúdiu pokračoval na Konzervatóriu Rimského-Korsakova (1969–1975).Prostredie, v ktorom študoval, bolo veľmi otvorené a študenti vážnej hudby sa mohli venovať aj iným žánrom.spomína Iršai na svoje začiatky.Po ukončení štúdií pôsobil ako pedagóg na Špeciálnej hudobnej škole pri Konzervatóriu v Petrohrade. Od roku 1991 žije na Slovensku. Krátky čas (1991-1992) pôsobil ako korepetítor v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v rokoch 1992-1996 vyučoval hru na klavíri a kompozíciu na tamojšom Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu. Na Katedre hudby Univerzity Mateja Bela pôsobil v rokoch 1996-2008, zároveň je od roku 2001 pedagógom na bratislavskej VŠMU. V roku 2003 sa habilitoval na umeleckého docenta, v roku 2010 bol vymenovaný za profesora.vysvetľuje skladateľ a pedagóg.Od apríla 2008 Jevgenij Iršai žije a pracuje v Bratislave. Pôsobí ako pedagóg kompozície a vedúci Katedry skladby a dirigovania na VŠMU. Je členom Zväzu skladateľov Ruska i Ukrajiny, a tiež členom Spolku slovenských skladateľov pri Slovenskej hudobnej únii. Je aktívny aj ako sólový a komorný hráč, koncertuje na Slovensku a v zahraničí. Jeho diela sú pravidelne a s úspechom prezentované na domácich i zahraničných festivaloch a prehliadkach (napr. Nová slovenská tvorba, Melos Étos, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné salóny v Banskej Bystrici, Dni hudby krakovských skladateľov v Poľsku, Petrohradská jar v Rusku, Hudobné premiéry sezóny v Kyjeve a ďalšie podujatia v Taliansku, Rakúsku a iných štátoch).Z rozsiahlej tvorby Jevgenija Iršaia získalo výraznú odozvu napríklad dielo Missa pro liberi (Omša za deti), či cyklus 6 bratislavských koncertov. K novinkám patrí Symfónia pre husle a symfonický orchester venovaná vynikajúcemu huslistovi Milanovi Paľovi, premiéra ktorej sa však odložila pre pandémiu koronavírusu. Takisto dosiaľ nezaznelo dielo Rekviem pre básnika (Requiem for the Poet) s podtitulom Na koniec civilizácie, ktoré Iršai napísal pred dvoma rokmi.Skladateľ na seba upozornil aj pozoruhodnými esejistickými prácami o začal sa tiež venovať abstraktnej maľbe.povedal pre TASR jubilujúci skladateľ Jevgenij Iršai.