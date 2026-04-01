Streda 1. apríl 2026Meniny má Hugo
Hugo je temperamentný

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Mužské meno Hugo má nemecký pôvod a znamená "duchaplný". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame iba výnimočne.

Hugovia, ktorí majú meniny 1. apríla, sú temperamentní, vytrvalí a opatrní. Potrebujú pod nohami cítiť zem, aby naozaj žili, a musia mať zázemie, aby sa úplne rozvinuli. Sú to chlapci, ktorí radi študujú. Podľa nich je to príležitosť predstihnúť iných, skrátka byť úspešní. Orientujú sa na povolanie, ktoré im umožní žiť veľkoryso, mať pohodlný domov a vyvíjať verejné aktivity.

Hugovia sú mimoriadne spoločenskí a ľahko sa s nimi nadväzuje priateľstvo. Sú pozoruhodne životaschopní. Problémy môžu mať s chrbticou.

Ich šťastné farby sú čierna a tmavomodrá. Ochranné rastliny kostihoj a kokorík, ochranné kamene zafír, opál a granát.
.

