Hvezdárne a planetáriá pripravili bohatý vesmírny program

Košice/Prešov 25. marca (TASR) - Do 23. ročníka Dňa hvezdární a planetárií sa počas tohto víkendu zapájajú aj organizácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Košického samosprávneho kraja (KSK). Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová informovala, že bohatý vesmírny program si pripravili hvezdárne v Prešove i v Humennom, z podujatí si podľa nej vyberú deti i dospelí.



"V Prešove sa program začína v sobotu o 15. hodine projekciami Cesta Miri a Vesmírne otázniky v projekčnej sále pod umelou hviezdnou oblohou. Pripravené sú aj astronomické rozprávky a rozhovory o vesmíre," priblížila hovorkyňa s tým, že program pre dospelých sa začína o 18. hodine. Pripravené sú podujatia na témy Hviezdy nášho neba, Elton John II a Obloha nad nami. Premietať budú aj odborné filmy, v prípade priaznivého počasia je možnosť od 15. do 21. hodiny pozorovať Slnko a objekty hviezdnej oblohy ďalekohľadmi.



Do podujatia sa zapája aj Vihorlatská hvezdáreň a planetárium v Humennom, v nedeľu 26. marca v dopoludňajších hodinách až do 15. hodiny sú pripravené "astrorozprávky" a teleskopické pozorovanie aktivity Slnka na terase hvezdárne. Nasledovať bude prednáška fotografa Tomáša Slovinského, ktorý divákom predstaví expedíciu pre americkú vedeckú organizáciu NOIRLab, zúčastnil sa na nej ako jediný Slovák. "Večer sú na programe aktuality z kozmonautiky a teleskopické pozorovanie objektov nočnej oblohy," doplnila Jeleňová.



Témou aktuálneho ročníka Dňa hvezdární a planetárií je život a dielo astronóma Mikuláša Kopernika, tento rok si totiž pripomíname 550. výročie jeho narodenia. V Košickom kraji sa podľa hovorcu KSK Michala Hudáka uskutoční premiérové premietanie dobrodružného animovaného filmu s astronomickou tematikou, denné a večerné pozorovania oblohy aj rôzne exkurzie či prehliadky.



Krajská hvezdáreň Michalovce sa bude venovať práve historickej osobnosti Mikuláša Kopernika, prostredníctvom prednášky "Astronóm, ktorý zastavil Slnko a pohol Zemou". Hvezdáreň Medzev, ktorá je súčasťou Centra kultúry Košického kraja, má pripravený večerný program v podobe pozorovania oblohy.



"Útvar astronómie Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove rozdelil svoj program medzi detské vesmírne popoludnie a večerné pozorovanie Venuše a Marsu pre všetky vekové kategórie," doplnil Hudák s tým, že Gemerské osvetové stredisko - Hvezdáreň Rožňava ponúka okrem pozorovania večernej oblohy aj sledovanie denného Slnka. Návštevníkov čaká aj premiérové predstavenie snímky "3-2-1 Štart!".