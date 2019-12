Don Johnson, hviezda Miami Vice a Nash Bridges, oslavuje 70 rokov

Na snímke asprava merická herečka Regina King (v seriáli ako Angela Abar) a herec a producent Don Johnson (Judd Crawford) prichádzajú na premiéru televízneho seriálu Watchmen v divadle Cinerama Dome v americkom Los Angeles v noci na 15. októbra 2019. Foto: TASR/AP

Americký herec Don Johsnon Foto: TASR/AP

Herec Don Johnson so svojou manželkou Kelley Phlegerovou počas zápasu medzi Švajčiarom Rogerom Federerom a Rusom Nikolajom Davydenkom v semifinále grandslamového turnaja Roland Garros 8. júna 2007 v Paríži. Foto: TASR/AP

Flat Creek Township/Bratislava 15. decembra (TASR) - Americký herec, spevák, textár, producent a režisér Don Johnson bol jednou z televíznych hviezd populárneho seriálu Michaela Manna - Miami Vice, ktorá definovala módu a štýl 80. rokov. V roku 1990 si zahral hlavnú rolu v kriminálnom seriáli Detektív Nash Bridges v réžii Carltona Cusea. V nedeľu 15. decembra sa hollywoodsky herec dožíva 70 rokov.Narodil sa ako Donnie Wayne Johnson v americkom mesto Flat Creek Township 15. decembra 1949 v rodine farmára. Keď mal šesť rokov rodina sa presťahovala do Kansasu, kde v roku 1967 ukončil strednú školu a vďaka divadelnému štipendiu nastúpil na Kansaskú univerzitu v Lawrence.Koncom 60. rokov bol jedným zo súťažiacich v populárnej TV show, v ktorej sa zoznamovali mladé páry, The Dating Game (1965). V tom čase bol tiež členom psychedelickej rockovej skupiny Horses.Neskôr vyštudoval drámu na Americkom divadelnom konzervatóriu v San Franciscu, kde vznikol aj jeho divadelný debut v Your Own Thing, v rockovom muzikáli na motívy Shakespearovej hry Večer trojkráľový. Johnsonova prvá väčšia rola prišla na javisku v Los Angeles v hre Fortune and Men Eyes (1969), kde stvárnil hlavnú postavu Smittyho v hre, ktorá sa zaoberala témou homosexuality vo väzniciach.Pred kamerou debutoval v dnes už takmer zabudnutej snímke The Magic Garden of Stanley Sweetheart (1970) od režiséra Leonarda Horana. K jeho pozoruhodným snímkam patrí aj western Zachariah (1971) v réžii Georgea Englunda. Úspešné boli aj filmy The Harrad Experiment (1973) v réžii Teda Posta a sci-fi A Boy and His Dog (Chlapec a jeho pes, 1975) v réžii L.Q. Jonesa.Po rokoch úsilia o zisk pozície uznávaného televízneho herca, sa na neho v septembri 1984 usmialo šťastie. Stvárnil bývalého vietnamského veterána a policajného detektíva Sonnyho Crocketta vo stodesiatich dieloch (štyri režíroval) populárneho seriálu Miami Vice. V Miami pracoval v tom čase aj na nízkorozpočtovom filme o Vietname, Cease FIRE (1985) a producenti seriálu ho prizvali na skúšky. V seriáli sa Johnson prezentoval ako neodolateľný fešák, vozil sa na Ferrari 365 GTS. Plne k dispozícii mu bol tiež pobrežný motorový čln. Jeho parťáka, Ricarda Tubbsa stvárnil Philip Michael Thomas a pokojného kapitána Martina Castilla zase Edward James Olmos.Seriál sa preslávil svojím revolučným spojením hudby, kamery a výpravy rovnako ako aj okázalosťou, ktorú do tohto žánru priniesol. Rola v seriáli mu v roku 1986 vyniesla Zlatý glóbus a o rok neskôr nomináciu v kategórii najlepší herec v dramatickom televíznom seriáli. Nominovaný bol tiež na cenu Emmy (1985).Zaujímavosťou je, že tvorcovia seriálu Miami Vice ho pritom pôvodne obsadiť vôbec nechceli.uviedol Johnson o svojom obsadení do role policajta.V medzisezónach Don Johnson upevňoval svoju slávu napríklad v romantickom televíznom remaku The Long, Hot Summer (Dlhé, horúce leto, 1985) v réžii Stuarta Coopera a v dráme so Susan Sarandon Sweet Hearts Dance (Tanec sladkých sŕdc, 1988).V roku 1996 získal Don Johnson hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy a v rokoch 1996-2001 žiaril ako Nash Bridges v rovnomennom policajnom seriáli o špeciálnej vyšetrovacej jednotke sanfranciskej polície v réžii Carltona Cusea. Seriál sám vymyslel a tiež produkoval.Na jeseň 2005 krátko žiaril ako právnik v televíznej show zo súdnej siene Just Legal. V januári 2007 začal účinkovať ako Nathan Detroit v londýnskom West Ende v hre Guys and Dolls. Zahral si aj v bláznivej nórskej komédii Long Flat Balls II (2008) v réžii Haralda Zwarta.Herec sa uplatnil aj v hudobnom priemysle. V 80. rokoch vydal dva popové albumu: Heartbeat (1986) a Let It Roll (1989). Titulná pieseň Heartbeat dosiahla 6. miesta hitparády Billboard Hot 100 (1986). S Barbrou Streisandovou zase naspieval titulnú pieseň Till I Loved You, ktorá vyšla na jej albume v roku 1990. V roku 2003 vyšlo Johnsonovi album The Essential.