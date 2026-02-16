< sekcia Magazín
Ida je láskavá a Liana extrovertka
S nositeľkami mena Ida sa na Slovensku stretávame zriedkavo a oslovujeme ich aj Idka, Iduška.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Ženské meno Ida má nemecký pôvod a v preklade jeho význam možno vyjadriť ako "žena činu". Ida spolu s Lianou oslavujú meniny spoločne v jeden deň - 16. februára.
Idy ostro pozorujú okolie ako ich totemové zviera rys ostrovid. Prejavujú sa väčšinou ako láskavé. Ich štúdium môže byť mierne chaotické. Snom Idy je byť slávnou umelkyňou. V citovom živote je Ida vlastnícka. Tvári sa ako kráľovná a usiluje sa obklopiť poddanými, ktorí by ju milovali a poslúchali. Naoko majú pevné zdravie, no v skutočnosti je menlivé. Nemali by pričasto podliehať nervozite a leňošeniu.
Obľúbené farby týchto žien sú tmavomodrá a ružová, ochranné rastliny puškvorec a čučoriedka, ochranný kameň rubín.
Ženské meno Liana je skrátená podoba latinského mena Juliána a jeho význam znamená "patriaca Júliovcom" (rímskemu rodu).
S nositeľkami tohto mena sa stretávame výnimočne a oslovujeme ich Liany sú vnímavé extrovertky. Boli by nešťastné, keby premárnili príležitosť pomôcť. Realizujú sa napríklad v oblasti zdravotníctva. Sú málo ovplyvniteľné a správajú sa čestne. Desia sa nezáväzného flirtu, aj všetkých "hier", ktoré sa týkajú citov.
Liany sú úzkostlivými mamami. Nemali by brať všetko priveľmi vážne.
Ich šťastné farby sú zelená a sivá. Ochranné rastliny zemedym a divozel, kamene sokolie oko a perla.
