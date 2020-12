Ide nám predsa o návrat z mizérie do lepších čias

Bratislava 2. decembra (OTS) - Tak ako v októbri pri prvej tohtoročnej videokonferencii aj v posledný deň novembra boli problémy v prenose kvôli kvalite signálu, alebo iným rušivým momentom. Jednotlivo, alebo skupinovo bolo pripojených 50 až 65 účastníkov zo Slovenska, z Českej republiky, z Nemecka, z Libanonu, z Ruska a tiež z USA. To bol aj limit z technického hľadiska. Zahraniční členovia neboli pripojení, ale dostanú videozáznam : www.greenpc.sk\download\NEF30112020.mp4 Úvodné slovo predstaviteľa združeniaje zverejnené aj v priestore titulného baneru www.hospodarskyklub.sk O slovo požiadali viaceré osobnosti. Ich vystúpenia sú na videozázname, ktorý sa nachádza ako link v priestore titulného baneru na www.hospodarskyklub.sk . Prezident AZZZ SRhovoril o tom, v akej sme situácii spoločensky, hospodársky, ale aj z hľadiska vzťahov vlády s hospodárskou sférou, a v medzinárodných súradniciach.pripravil fakty ako na tom sme, ale aj v porovnaní s inými ekonomikami, čo nás čaká a čo neminie. Príspevok je v heslách dostupný aj v priestore prvého baneru na www.hospodarskyklub.sk . Predseda SOPKchcel hovoriť, ako v tomto čase-nečase pôsobia organizácie WTO, Svetová komorová federácia, Európska komisia a jej orgány, ale zabránil mu v tom technický problém. Jeho poznámky sú zverejnené na inom mieste. Spolupredseda výboru združeniapriniesol niekoľko myšlienok, čo vnímame, keď sa obzrieme po svete, mierne do minulosti a mierne do blízkej budúcnosti.mal tradičnú tému, ako je to s našou vzdelanosťou ?, ktorý pôsobí v tomto čase aj vo Vietname odpovedal na otázku : Ako sa tam rieši všetko, čo súvisí s covid-19, ako funguje hospodárstvo a vôbec vietnamská spoločnosť ? Novinárka z regionálnych novín Piešťanský týždeňbola silne prechladnutá a tak zverejňujeme jej prezentáciu na Zlatý biatec za rok 2020. Bonusom je príspevok jej manžela o tom, ako mládež využíva IT, ktorý zverejňujeme v priestore titulného baneru na www.hospodarskyklub.sk hovorila o vzácnostiach v živote, ale aj o tom, čo robí človeka šťastným. Jej príspevok je zverejnený aj v priestore titulného baneru na www.hospodarskyklub.sk V druhej hlavnej časti programu bol hosťom čestný člen združenia a v súčasnosti osobitný predstaviteľ OSN pre Libanon a bývalý minister zahraničných vecí SR. Hovoril o súčasných medzinárodných vzťahoch, o situácii na Blízkom Východe a v Libanone zo záznamu, keďže spojenie s Libanonom bolo technicky nevyhovujúce.Vystúpenie je na : www.greenpc.sk/download/Meeting_with_Jan_Kubis.mp4. Účastníci videokonferencie ocenili tretí hlavný bod programu, ktorým bolo zdravotníctvo. Najprv, prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a Národného onkologického ústavu prezentoval onkologickú chirurgiu, ale aj zdravotníctvo v súčasnosti.hovoril o slovenskom zdravotníctve a jeho potrebách a o neurochirurgii. Tri bodky za témou, ako je to so zdravotníctvom, mal pripravené doc.Jeho názory však neodzneli kvôli prekročeniu programovaného času, ale sú zverejnené pod titulným banerom na www.hospodarskyklub.sk Na záver mal slovo jeden z prvých členov združenia a spolupredseda jeho výboru, ktorý sa v momente zrušenia zákazu zhromažďovania stane novým laureátom Zlatého biatca za rok 2020, pričom ako jeden z mála je vlastníkom ocenenia Prominent ekonomikyNa programe boliPodnet na takúto úvahu dal zakladajúci člen združenia a jeho predstaviteľ P. Kasalovský v auguste viacerým členom. Jeho príspevok je zverejnený aj v priestore titulného baneru na www.hospodarskyklub.sk Na pozvánke bola aj takáto téma :. Tento bod sa odložil na prvé jarné zhromaždenie – videokonferenciu.Predstaviteľ slovenského tímu zahraničnej spoločnosti, ktorý pracuje na vakcíne proti Covid-19 je v tomto období v zdravotnej nepohode. MMV už rozhodol o mimoriadne udelenej „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2020 za liečebné riešenie Alzheimerovej choroby a za postup pri riešení vakcíny proti Covid-19. Za svoju vedeckú činnosť dostalZlatý biatec v roku 2009.v Moskve na čele s jeho riaditeľom akademikom A. L. Gintsburgom, ktoré vyvinulo vakcínu, potrebovalo na komunikáciu s prezentáciou súhlas Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie. Bola navrhnutá v polovici októbra, teda pred šiestimi týždňami. Ani priama podpora prezentáciena zhromaždení bývalým ruským veľvyslancom Alexejom Fedotovom neprelomila „mlčanie“ odboru medzinárodnej spolupráce. Ani ruský minister Michail Muraško, taktiež napriek avízu o zámere združenia z ruského veľvyslanectva a osobitnej žiadosti predstaviteľa združenia P. Kasalovského, sa neunúval odpovedať. V minulosti odpovede od takých ruských osobností ako R. Chazbulatov. V. V. Putin, J. M. Primakov, N. Naročnickaja, S. Lavrov a i. prišli najneskôr do troch týždňov.A tak predstaviteľ združenia P. Kasalovský pripomenul letnú iniciatívu – výzvu svetovým lídrom od člena združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru, laureáta Nobelovej ceny mieru a výnimočnej osobnosti vo svetových sociálnych vzťahoch prof. Muhammada Yunusa,Takpovediac skúška z ľudskosti súčasných lídrov skončila neúspešne, ako predpovedal P. Kasalovský.Ruský prezident V. V. Putin sa obrátil v závere novembra na štáty BRICS s ponukou na spoločnú činnosť : výrobu vakcíny/vakcín. Úspešne. Nepovzniesol sa však nad národný a politbiznis princíp vo veci vakcíny, ktorú práve on oznámil svetu.Čo reprezentuje Sputnik V, alebo, ako je to s Covid-19, ktorý z Ruska neustupuje ...? Alebo platí, že premnohí ruskí lídri v novom tisícročí prijali za svoje móresy svojich západných náprotivňajškov? Takto rozbíjajú ilúzie o slovanskej spriaznenosti s inými národmi a ich činiteľmi, a teda aj so združením. P. Kasalovský dodal :