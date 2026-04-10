Igor je taktný
Mal by sa vyhýbať čiernej káve, prospeje mu veľa zeleniny.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Mužské meno Igor je ruské meno islandského pôvodu a znamená "boh Ingvio ochraňuje". Nositeľov tohto mena na Slovensku oslovujeme aj Igorko, Igino. Meniny oslavujú 10. apríla.
O týchto mužoch možno povedať, že sú veľmi emotívni, uzavretí a taktní. Podobajú sa bizónovi, ktorý je ich totemovým zvieraťom, ich sila je v hlave. Sú zanietení, svedomití a precízni študenti. Majú autoritu, môžu sa uplatniť napríklad ako pedagógovia. Ak začnú o niečom pochybovať, unikajú. Často ich stretávame v stave miernej depresie. Mali by sa vyhýbať čiernej káve, prospeje im veľa zeleniny.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby týchto mužov sú červená, fialová. Ochranné rastliny púpava, rozmarín, ochranné kamene diamant, ametyst a jaspis.
O týchto mužoch možno povedať, že sú veľmi emotívni, uzavretí a taktní. Podobajú sa bizónovi, ktorý je ich totemovým zvieraťom, ich sila je v hlave. Sú zanietení, svedomití a precízni študenti. Majú autoritu, môžu sa uplatniť napríklad ako pedagógovia. Ak začnú o niečom pochybovať, unikajú. Často ich stretávame v stave miernej depresie. Mali by sa vyhýbať čiernej káve, prospeje im veľa zeleniny.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby týchto mužov sú červená, fialová. Ochranné rastliny púpava, rozmarín, ochranné kamene diamant, ametyst a jaspis.