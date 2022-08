Legendárny kameraman Igor Luther by mal 80 rokov

Banská Bystrica/Bratislava 5. augusta (TASR) - Igor Luther patril k takzvanej novej vlne československej kinematografie 60. rokov minulého storočia. Spolupracoval s režisérmi ako Juraj Jakubisko, Alain Robbe - Grillet či Andrzej Wajda. Originálnym kameramanským rukopisom obohatil oscarovú snímku Volkera Schlöndorffa Plechový bubienok. Od jeho narodenia uplynie v piatok 5. augusta 80 rokov.



Igor Luther sa narodil 5. augusta 1942 v Jakube, dnes časť Banskej Bystrice. Po maturite pôsobil rok v Československej televízii Bratislava ako prvý asistent kameramana. V roku 1967 ukončil štúdium na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU) v Prahe. Počas štúdia sa zoznámil s režisérmi Jurajom Jakubiskom a Elom Havettom a tiež s českým scenáristom Luborom Dohnalom, s ktorými neskôr spolupracoval.



Jeho celovečerným debutom bol film Juraja Jakubiska Kristove roky (1967), s ktorým sa podieľal aj na ďalšej legendárnej snímke Vtáčkovia, siroty a blázni (1969). Za kamerou stál aj pri nakrúcaní umelecky výrazných snímok francúzskeho režiséra Alaina Robbe–Grilleta Muž, ktorý luže (1968) a Eden a potom (1970).



Po okupácii Československa vojskami Sovietskeho zväzu a Varšavskej zmluvy emigroval do Paríža, ale neskôr sa usadil vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike (NSR), kde žil najprv v Hamburgu a potom v Mníchove. V emigrácii úspešne pokračoval vo svojej profesii a stal sa uznávaným európskym filmovým kameramanom. Neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorivého štýlu sa stalo využívanie reálneho svetla a širokouhlých objektívov.



Úspešnú spoluprácu nadviazal s nemeckým režisérom Volkerom Schlöndorffom. V roku 1976 s ním nakrútil film Rana z milosti. O tri roky neskôr z ich spolupráce vznikla snímka Plechový bubienok, ktorá bola filmovou adaptáciou rovnomenného románu nemeckého spisovateľa Güntera Grassa. Film získal Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film.



So Schlöndorffom nakrútil v roku 1990 aj rovnomennú adaptáciu románu kanadskej spisovateľky Margaret Atwoodovej Príbeh služobníčky (The Handmaid's Tale).



Medzinárodne uznávaný kameraman spolupracoval s viacerými významnými zahraničnými režisérmi ako Michael Verhoeven, Ulrich Schamoni, Andrzej Wajda či Michael Haneke, ale aj s emigrantami z Československa Stanislavom Barabášom, Vojtěchom Jasným a Janom Němcom.



Jeho bohatú kameramanskú filmografiu tvoria okrem iných snímky MitGift (Vražedné dedičstvo, r. Michael Verhoeven, 1976), Liebe in Deutschland, Eine (Láska v Nemecku, r. Andrzej Wajda, 1983), Danton (r. Andrzej Wajda, 1983), Das Bett (Posteľ, r. Oskar Reif, Posteľ, 1998), alebo televízny film Inferno (1973), ktorý režíroval Stanislav Barabáš.



S bratom, režisérom Miloslavom Lutherom, nakrútil snímky Tango s komármi (2009) a Krok do tmy (2014). Podieľal sa tiež na českom koprodukčnom poviedkovom filme Praha očima... (1999).



Igor Luther dostal nemecké filmové ocenenie Goldene Kamera (Zlatá kamera). Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do slovenskej kinematografie, ktorú udeľuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), si prevzal v apríli 2016.



Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová mu 1. januára 2020 udelila Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kinematografie.



Slovenský svetoznámy kameraman Igor Luther zomrel 7. júna 2020 v chorvátskej Rijeke vo 77 rokov.