IKEA predstavuje bezmäsité guľôčky pre milovníkov mäsa

Bratislava 16. júla (OTS) - Bezmäsité guľôčky zanechávajú v porovnaní s tými mäsovými iba 4% klimatickej stopy a chuťovo sú na nerozoznanie. Na výrobu bezmäsitej guľôčky sú použité ingrediencie ako hrach, ovos, jablká či zemiaky s dôrazom na to, aby mala táto udržateľnejšia alternatíva ku klasickým guľôčkam rovnakú chuť aj štruktúru, vďaka ktorej si ju vychutnajú aj milovníci mäsa.IKEA stojí za svojím cieľom klásť pri výrobe potravín čo najväčší dôraz na trvalú udržateľnosť. Spoločnosť sa preto rozhodla pozrieť na známe mäsové guľôčky z iného uhla pohľadu. Aj milovníci mäsových guľôčok tak už majú na výber udržateľnejšiu alternatívu. Nové bezmäsité guľôčky sa vyrábajú zo surovín ako napríklad bielkovina zo žltého hrachu , ovos, zemiaky, cibuľa a jablká. Inak však majú rovnaký vzhľad aj chuť ako známe mäsové guľôčky. A keďže v porovnaní s klasickými mäsovými guľôčkami zanechávajú iba 4 % klimatickej stopy, spoločnosti IKEA pomáhajú priblížiť sa k cieľu do roku 2030 prispieť k pozitívnejšiemu vplyvu na klímu.,” vysvetľuje, globálna manažérka pre oblasti zdravia a trvalej udržateľnosti.Zníženie klimatickej stopy pomocou udržateľného stravovania podporuje aj organizácia Vegánske hody.hovorí, event manažérka Vegánske hody.Víziou IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Preto chce inšpirovať k zdravšiemu a udržateľnejšiemu životnému štýlu, ktorý bude mať pozitívny vplyv na ľudí a planétu. Aj zaradenie bezmäsitých guľôčok do ponuky pomáha spoločnosti IKEA priblížiť sa k tomuto cieľu.“ vysvetľujeV reštauráciách IKEA sa budú bezmäsité guľôčky podávať so zemiakovou kašou, brusnicovým džemom a smotanovou omáčkou. K dispozícii pritom budú za tú istú nízku cenu ako klasické mäsové guľôčky. Zákazníci tiež budú mať možnosť kúpiť si v obchode so švédskymi špecialitami balenie mrazených bezmäsitých guľôčok a pripraviť si ich doma. Recept na bezmäsité guľôčky neobsahuje žiadne živočíšne suroviny, aby si tento nový prírastok do sortimentu IKEA mohlo vychutnať čo najviac ľudí – milovníci mäsových guličiek, flexitariáni, vegetariáni aj vegáni.hovorí, ktorý pracuje ako šéfkuchár a projektový vedúci IKEA Food.V krajinách Európskej únie budú bezmäsité guľôčky v ponuke už v auguste 2020. Obchodné domy IKEA v Severnej Amerike, na Blízkom východe a v ázijsko-tichomorskom regióne budú nasledovať o niekoľko mesiacov neskôr.