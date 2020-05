IKEA zistila, že Slovákom chýba doma súkromie

IKEA Foto: IKEA

Bratislava 21. mája (OTS) - Štatistiky z globálnej IKEA Správy o živote v domácnosti (Life at home report) ukazujú, že až jedna štvrtina celosvetovej populácie pravidelne hľadá súkromie mimo svojej domácnosti. A ako vnímajú súkromie v domácnosti Slováci? Až 67% z nás sa cíti byť samým sebou iba za zatvorenými dverami svojej izby a 16% si myslí, že v domácnosti nemá dostatok súkromia.IKEA dlhodobo načúva svojim zákazníkom, v snahe porozumieť čo najlepšie každodennému životu rodín i jednotlivcov. Pri tejto príležitosti navštívila domovy po celom svete a tentokrát sa v detaile zamerala na spolunažívanie v jednej domácnosti.hovorí Mounia El Hilali, generálna riaditeľka a manažérka pre oblasť trvalej udržateľnosti IKEA pre Česko, Maďarsko a Slovensko.Až 82% Slovákov je presvedčených, že majú právo na súkromie. Nie vždy je však možné mať toľko súkromia, koľko by sme pre našu pohodu potrebovali. Záleží najmä na tom, kde bývame, s kým bývame a aká je naša úloha v domácnosti. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť takú mieru súkromia, ktorú potrebujeme, až 45% z nás sa cíti frustrovane. Uvedomujeme si hodnotu súkromia, ktoré pre nás nepredstavuje iba ničnerobenie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Z prieskumu vyplýva, že až 65% z nás si myslí, že súkromie je nevyhnutné najmä kvôli osobnému rastu.Na to, aby sme spoznali, kto naozaj sme, potrebujeme čas a dostatok priestoru. Pocit “neustáleho sledovania“ v nás môže vyvolávať priam až klaustrofobické pocity. 67% z nás sa preto cíti byť samým sebou iba v prípade úplného súkromia, za zatvorenými dverami svojej izby či inej miestnosti, kde nemusíme neustále ovládať a sledovať naše správanie. Súkromie a pocit intimity hrajú taktiež dôležitú úlohu pri vedení hlbších a lepších rozhovorov. Správa taktiež ukázala, že až 79% Slovákov hľadá v domácnosti viac súkromia kvôli zlepšeniu svojich vzťahov.Pre 71% opýtaných predstavuje súkromie dôležitý faktor pre plnenie úloh, pri ktorých je potrebné lepšie sústredenie. Správa odhalila, že 49% z nás využíva svoje súkromné chvíľky na relax a dobytie energie, a 43% opýtaných hovorí, že súkromie je nevyhnutné v prípade, že sa chceme zabaviť a hrať.Na otázku, aké aktivity si užívame počas súkromných chvíľ, ktoré by sme si v prípade nedostatku súkromia až tak neužívali, sme dostali jasné odpovede:Až 77% Slovákov verí, že dostupné technológie dokážu zvýšiť mieru súkromia v domácnosti. Je však dôležité poznamenať, že pre 43% z nás je dôležité vedieť technológie vypnúť, prípadne dať do spánkového režimu, aby sme tento pocit súkromia nadobudli.