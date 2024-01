Ikonická loď Queen Mary 2 sa plaví po svetových oceánoch už 20 rokov

Southampton/Fort Lauderdale/Bratislava 12. januára (TASR) - Je dlhá 345 metrov, široká 41 metrov s registrovanou tonážou takmer 150.000 ton, pričom dosahuje maximálnu rýchlosť viac ako 55 kilometrov za hodinu. Má kapacitu 2695 pasažierov a štandardne sa na nej nachádza 1253 členov posádky.



V piatok 12. januára uplynie 20 rokov odvtedy, kedy britská luxusná osobná loď Queen Mary 2 (QM2) vyplávala na svoju prvú zaoceánsku plavbu. Z britského Southamptonu zamierila do amerického Fort Lauderdalu.



Počas prvej plavby, na ktorú sa vydala 12. januára 2004, sa na jej palube nachádzalo 2620 pasažierov a do cieľa sa bezpečne doplavila pod velením kapitána Ronalda Warwicka za 14 dní.



Od uvedenia do prevádzky sa QM 2 stala medzi cestovateľmi jasným favoritom. Keď sa loď pripojila k flotile lodiarskej spoločnosti Cunard Line bola najväčšou, najdlhšou, najvyššou, najširšou a najdrahšou osobnou loďou, akú kedy postavili. Do roku 2011 bol jej registračný prístav Southampton v Spojenom kráľovstve, v súčasnosti je ním Hamilton.



QM2 je päťkrát dlhšia ako Cunardova prvá loď Britannia. Náklady na jej postavenie dosiahli 800 miliónov dolárov. Vo svetle očakávanej úlohy bola vybavená funkciami a službami, aké boli na lodiach 20. storočia dovtedy nevídané. Patril medzi ne počet kajút s balkónmi, planetárium či široký výber reštaurácií.



Aj keď je QM2 oveľa väčšia ako Titanic, prepraví len približne o 250 cestujúcich viac ako legendárny parník. Od ostatných zaoceánskych lodí sa líši najmä luxusom. Nachádza sa na nej množstvo reštaurácií, barov, bazénov, ďalej divadlo, wellness, knižnica s 8500 knihami, bežecká trať, ako aj vínna pivnica s 343 druhmi vína.



Loď má k dispozícii množstvo priestranných kajút a apartmánov, pričom cena za najdrahší sa pohybuje na týždeň od 2900 britských libier na osobu. Stavitelia nezabudli ani na štvornohých miláčikov, ktorým je k dispozícii spolu 24 chovateľských staníc, pričom bežný pobyt štvornohého člena rodiny stojí okolo 900 libier.



QM2 ponúka najkratšiu plavbu v dĺžke dve noci a to z nemeckého Hamburgu do britského Southamptonu. Najdlhšia súčasne ponúkaná plavba trvá 68 nocí a smeruje z austrálskeho Sydney do New Yorku so zástavkami napríklad v Číne, vo Vietname, v Malajzii, na Srí Lanke, v Ománe, Egypte, Španielsku, či v Británii. Cena za takýto pobyt sa pohybuje okolo 25.000 libier.



Spoločnosť Cunard Line sa od svojho založenia v roku 1839 vyvíjala ako poštový doručovateľ pre British Royal Mail. Vyrábala niektoré z najobľúbenejších a najznámejších lodí na svete, ako sú Mauretania, Aquitania a Queen Mary. Cunardove plavidlá sa počas krymskej vojny používali ako nemocnice. V súčasnosti sa zákazníci tejto spoločnosti plavia na flotile štyroch lodí, všetky sú pomenované po štyroch kráľovnách - Queen Mary 2, Queen Victoria, Queen Elizabeth a najnovšia Queen Anne.



Lode Cunardu sú veľmi obľúbené a na ich palubách sa viezli také celebrity ako napríklad politik Sir Winston Churchill, herci Cary Grant, Elizabeth Taylorová, Charlie Chaplin alebo hudobníci David Bowie a Ed Sheeran.



V roku 2017 sa na Queen Mary 2 konala vôbec prvá celosvetová premiéra hollywoodskeho filmu na osobnej lodi. Cestujúci si mohli počas plavby ako prví pozrieť film Najväčší showman. V roku 2023 ocenili spoločnosť Cunard Line ako najlepšiu výletnú spoločnosť pre luxusnú dovolenku v British Travel Awards.







