Il Divo oslavujú 20. výročie na svetovom turné, prídu aj do Bratislavy

Bratislava 15. augusta (TASR) - Svetoznáma skupina operného popu Il Divo, ktorá si originálnym spojením opery a popu získala srdcia miliónov fanúšikov po celom svete, v rámci svetového turné Il Divo The Greatest Hits Tour bude mať jednu zo zastávok aj slovenskú metropolu. V bratislavskej Peugeot Aréne sa predstaví 28. septembra a spolu s fanúšikmi oslávi 20 rokov na hudobnej scéne. TASR informovala PR manažérka Andrea Súlovská.



Pri tejto výnimočnej príležitosti vydali Il Divo nový album XX: 20th Anniversary Album, ktorý je pre toto zoskupenie výnimočný, pretože je ich prvým nezávislým albumom pod značkou Il Divo Music/Thirty Tigers a zároveň prvým, ktorý vychádza aj na vinylovej platni v zberateľských baleniach.



Album XX vznikol pod taktovkou cenami Gramy ovenčeného producenta Carlosa Fernanda Lopeza a obsahuje piesne v angličtine, španielčine a taliančine. Na albume si poslucháč nájde jedinečné interpretácie hitov ako Crazy od Gnarls Barkleyho, I Have Nothing od Whitney Houston (v španielskej verzii No Tengo Nada) či Despacito od Luisa Fonsiho.



Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller a nový člen Steven LaBrie na albume úspešne uchovávajú ducha svojho charakteristického zvuku, no zároveň ho obohacujú o nové hudobné prvky, čo robí z albumu XX jedinečný hudobný zážitok.



Sébastien Izambard k tomu hovorí: "Keď si vypočujete XX, dúfame, že vás zoberie na cestu medzi modernou hudbou a operou. Snažíme sa zachovať našu vášeň a hĺbku, pričom do našej hudby vkladáme všetku našu energiu."



Urs Bühler dodáva: "Či ste s nami už 20 rokov alebo len pár hodín, chceme, aby vás naša hudba oslovila. Tento album má právo stáť po boku všetkého, čo sme doteraz vytvorili."



Večer v Bratislave však nebude iba o oslavách. Il Divo si počas koncertu uctia aj pamiatku svojho zosnulého kolegu a priateľa Carlosa Marína, ktorý zomrel v roku 2021 na komplikácie spojené s ochorením COVID-19. Temperamentný Carlos bol neoddeliteľnou súčasťou skupiny a jeho hlas a charizma zostanú navždy zapísané v srdciach fanúšikov. Počas koncertu zaznejú piesne, ktoré si s Carlosom spoločne užívali a jeho odkaz bude živý v každom tóne.