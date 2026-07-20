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Iľja a Eliáš dokážu odvážne bojovať s prekážkami
Iľja aj Eliáš, ktorí oslavujú meniny 20. júla, sú aktívni a znášanliví muži.
Autor TASR
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Bratislava 20. júla (TASR) - Mužské mená Iľja a Eliáš majú hebrejský pôvod a znamenajú "môj Boh". Sú zaužívané skôr v rusky hovoriacich krajinách, kde ich oslovujú Iľjuška, Ilek, Elo, Eli.
Iľja aj Eliáš, ktorí oslavujú meniny 20. júla, sú aktívni a znášanliví muži. Svoju zodpovednosť prejavujú už ako študenti. Pri voľbe povolania uprednostňujú zamestnanie, v ktorom je nevyhnutný priamy kontakt s ľuďmi.
Iľja a Eliáš dokážu odvážne bojovať s prekážkami, ak sa vyskytnú. Aj keď sa im nepodarí všetko zvládnuť, nerobia si z toho ťažkú hlavu a neúspech berú ako súčasť života.
Zdravie týchto mužov je pomerne dobré. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a Mesiac.
Ich šťastné farby sú modrá, biela a béžová. Ochranné rastliny slez, sedmokráska, ochranné kamene avanturín, granát.
Iľja aj Eliáš, ktorí oslavujú meniny 20. júla, sú aktívni a znášanliví muži. Svoju zodpovednosť prejavujú už ako študenti. Pri voľbe povolania uprednostňujú zamestnanie, v ktorom je nevyhnutný priamy kontakt s ľuďmi.
Iľja a Eliáš dokážu odvážne bojovať s prekážkami, ak sa vyskytnú. Aj keď sa im nepodarí všetko zvládnuť, nerobia si z toho ťažkú hlavu a neúspech berú ako súčasť života.
Zdravie týchto mužov je pomerne dobré. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a Mesiac.
Ich šťastné farby sú modrá, biela a béžová. Ochranné rastliny slez, sedmokráska, ochranné kamene avanturín, granát.