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Pondelok 20. júl 2026Meniny má Iľja a Eliáš
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Iľja a Eliáš dokážu odvážne bojovať s prekážkami

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Iľja aj Eliáš, ktorí oslavujú meniny 20. júla, sú aktívni a znášanliví muži.

Autor TASR
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Bratislava 20. júla (TASR) - Mužské mená Iľja a Eliáš majú hebrejský pôvod a znamenajú "môj Boh". Sú zaužívané skôr v rusky hovoriacich krajinách, kde ich oslovujú Iľjuška, Ilek, Elo, Eli.

Iľja aj Eliáš, ktorí oslavujú meniny 20. júla, sú aktívni a znášanliví muži. Svoju zodpovednosť prejavujú už ako študenti. Pri voľbe povolania uprednostňujú zamestnanie, v ktorom je nevyhnutný priamy kontakt s ľuďmi.

Iľja a Eliáš dokážu odvážne bojovať s prekážkami, ak sa vyskytnú. Aj keď sa im nepodarí všetko zvládnuť, nerobia si z toho ťažkú hlavu a neúspech berú ako súčasť života.

Zdravie týchto mužov je pomerne dobré. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a Mesiac.

Ich šťastné farby sú modrá, biela a béžová. Ochranné rastliny slez, sedmokráska, ochranné kamene avanturín, granát.
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