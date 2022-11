Ilustrácie, ktoré zachraňujú životy

Bratislava 22. novembra (OTS) - UNICEF Slovensko v spolupráci s Festivalom BAB spúšťajú vianočnú kampaň s názvom Ilustrácie pre život.Čo sa stane, keď umelci a umelkyne dostanú nejakú otázku? Nakreslia odpoveď! Tak vznikla séria jedinečných grafík s názvom Obrázky z otázky. Tieto ilustrácie sa práve teraz, v predvianočnom období premenia na zázračné Ilustrácie pre život. Sú to zmysluplné darčeky, ktoré zachraňujú životy. Pomoc, ktorú sa rozhodnete podporiť, doručíme do krajín, kde to je momentálne najviac potrebné.Počas kampane môžete podporiť až 8 rôznych druhov pomoci: psychosociálna podpora, športové potreby, zdravie pre mamičky, zdravie pre detičky, výživa, hygienické potreby, zimné oblečenie a vzdelávanie. Výška príspevku je 15 € a každý, kto kampaň podporí, dostane unikátnu Ilustráciu pre život. Prvých 25 ilustrácií je dokonca s vlastnoručným podpisom autora či autorky.Grafiky do kampane nakreslili: Matej Mazák, Marián Vredík, Ondrej Rudavský, Mária Kralovič, Veronika Zúbek Kocourková, Joanna Kozuch, Andrej Kolenčík a Michaela Čopíková a Veronika Obertová z Ove Pictures.je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.je medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež, ktorý vznikol v Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti. Spočiatku to bolo sprievodné podujatie Bienále ilustrácií Bratislava, postupne sa stalo významným a unikátnym medzinárodným festivalom, ktorý propaguje hodnotnú animovanú tvorbu pre deti a mládež a umožňuje konfrontáciu tohto filmového žánru.Web, kde je možné vybrať si Ilustráciu pre život: https://www.unicef.sk/darceky/