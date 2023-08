Imagine Dragons vystúpia na Lovestreame so svojou stominútovou šou

Bratislava 15. augusta (TASR) - Trojdňový festival Lovestream, kde vystúpia svetové hviezdy ako Imagine Dragons, The Killers, Jason Derulo, Jessie Ware, Martin Garrix či Hardwell, vypukne v Bratislave v piatok 18. augusta. Brány festivalu sa pre všetkých fanúšikov otvoria o 12.00 h a zatvoria v pondelok 21. augusta o 12.00 h. TASR o tom informovala PR manažérka Erika Barkolová.



Aktuálne na letisku v bratislavských Vajnoroch prebiehajú práce na príprave celého areálu. Fanúšikov Lovestream festivalu čaká najväčšie koncertné pódium so strechou použité na Slovensku. Jeho šírka je 68 metrov, výška 18 metrov a hĺbka 40 metrov. Stavalo ho viac ako 80 ľudí počas štyroch dní. Jeho demontáž bude trvať dva dni. Materiál a techniku na jeho stavbu priviezli v 22 kamiónoch. Rozloha areálu s parkovacími miestami Lovestream festivalu je vo veľkosti 100 futbalových ihrísk.



Lovestream festival pripravil okrem posilnenej mestskej hromadnej dopravy a vlakov stručný prehľad, ako sa dá na festival dostať kyvadlovou dopravou, autom, vlakom. Festival bude cashless. Pri vstupe dostane každý digitálnu peňaženku v podobe náramku, ktorým bude môcť platiť všetko na festivale. Kredit si môže dobiť aj vopred cez aplikáciu NFCtron. Areál disponuje stanovým mestečkom Tent Inn, kde si možno rezervovať stan. Ak si návštevník zakúpi parkovacie miesto so stanom, môže si postaviť vlastný stan hneď vedľa auta. Poslednou možnosťou je priniesť si vlastný stan, ktorý si postaví v zóne pre public camping, táto možnosť je zadarmo s platnou vstupenkou. Viac ako 50 stánkov s jedlom a nápojmi uspokojí všetky chute.



Festival odštartuje v piatok o 15.00 h Kamrad, autor hitu I believe, ktorý sa predstaví po prvýkrát na Slovensku. Víkend plný najväčších svetových hitov ukončí svojou energickou šou v trvaní viac ako 100 minút kapela Imagine Dragons v rámci ich Mercury World Tour, ktorá začne o 22.00 h.