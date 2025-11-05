Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
Imrich je podnikavý

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Muži s týmto menom zvyčajne pochybujú sami o sebe, čím sa pripravujú o cennú energiu.

Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Mužské meno Imrich je nemeckého pôvodu a v preklade znamená "pracovitý vládca". Na slovenskom území sa toto meno vyskytuje v menšej miere a jeho nositeľov oslovujeme Imro, Imino, Iminko.

Imrichovia, ktorí majú meniny 5. novembra, sú muži, hľadajúci sami seba viac v činnosti ako v úvahách. Sú málo ovplyvniteľní, ale objektívni a schopní úplnej oddanosti. Spoliehajú sa len na seba. Potrebujú vidieť hmatateľné výsledky práce a mať istotu, že všetko, čo robia, má zmysel. Práce sa rozhodne neboja. V citovom živote sú nekompromisní. Buď milujú alebo nie. Ak majú najmenšiu pochybnosť, radšej odchádzajú, ako by sa mali pretvarovať.

Muži s týmto menom zvyčajne pochybujú sami o sebe, čím sa pripravujú o cennú energiu. Mali by jesť každý deň teplé jedlo a v strave si dopĺňať najmä vápnik.

Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Šťastné farby Imrichov sú čierna, tmavomodrá a sivá. Ochranné rastliny medovka a baza, ochranné kamene ametyst, achát a perla.
.

