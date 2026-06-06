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IMT Smile a Kali prinášajú nové spoločné EP Live Košice
Spolupráca IMT Smile a Kaliho patrí medzi najúspešnejšie hudobné spojenia na slovenskej scéne posledných rokov. Po troch songoch a live EP už 19. júna prinesú ďalší spoločný song.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Skupina IMT Smile prichádza s novinkou, spoločným live EP. IMT Smile a Kali - EP Live Košice predstavuje tri skladby, ktoré si fanúšikovia mohli vychutnať počas veľkolepej koncertnej šou Exoticana v košickej Steel Aréne 14. decembra 2024. Na EP sa nachádzajú piesne Nevadí, Nič sa nemení a Poď so mnou, teda tri skladby, ktoré sa počas rokov stali symbolom úspešného hudobného spojenia IMT Smile a Kaliho. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.
Nové EP zachytáva atmosféru jedného z najvýraznejších momentov koncertného programu Exoticana. Všetky tri nahrávky vznikli naživo počas koncertu v Košiciach a prinášajú energiu, emócie aj spontánnosť okamihu, ktorý spolu s interpretmi prežívali tisíce fanúšikov priamo v aréne. Špeciálnu atmosféru koncertu doplňujú aj videá ku všetkým trom skladbám, ktoré divákom umožnia opäť sa preniesť do výnimočného večera plného hudby, svetiel, tanca a silných emócií. Vo videách sa objavuje aj Laci Strike a jeho SDA Crew, ktorí boli tiež súčasťou koncertu.
Spolupráca IMT Smile a Kaliho patrí medzi najúspešnejšie hudobné spojenia na slovenskej scéne posledných rokov. Po troch songoch a live EP už 19. júna prinesú ďalší spoločný song.
IMT Smile a Kali - EP Live Košice je zároveň pozvánkou na koncert 26. júna v prešovskom amfiteátri, na ktorom ako hostia vystúpia Kali a Peter Pann.
Nové EP zachytáva atmosféru jedného z najvýraznejších momentov koncertného programu Exoticana. Všetky tri nahrávky vznikli naživo počas koncertu v Košiciach a prinášajú energiu, emócie aj spontánnosť okamihu, ktorý spolu s interpretmi prežívali tisíce fanúšikov priamo v aréne. Špeciálnu atmosféru koncertu doplňujú aj videá ku všetkým trom skladbám, ktoré divákom umožnia opäť sa preniesť do výnimočného večera plného hudby, svetiel, tanca a silných emócií. Vo videách sa objavuje aj Laci Strike a jeho SDA Crew, ktorí boli tiež súčasťou koncertu.
Spolupráca IMT Smile a Kaliho patrí medzi najúspešnejšie hudobné spojenia na slovenskej scéne posledných rokov. Po troch songoch a live EP už 19. júna prinesú ďalší spoločný song.
IMT Smile a Kali - EP Live Košice je zároveň pozvánkou na koncert 26. júna v prešovskom amfiteátri, na ktorom ako hostia vystúpia Kali a Peter Pann.