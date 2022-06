IMT Smile vydávajú exkluzívny box 30x30

Bratislava 17. júna (TASR) - Skupina IMT Smile tento rok oslavuje 30 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa rozhodla vydať aj exkluzívny box s názvom 30x30. Okrem 2CD, ktoré obsahuje presne 30 hitov mapujúcich históriu skupiny, nájdu v ňom fanúšikovia spevník, 30 hitov s notovým zápisom a akordmi pre spev a gitaru, knihu 30 fotografií aj gitarové brnkadlo IMT Smile. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Vybrali sme 30 piesní, 30 tých najznámejších piesní našej kapely. Z čoho sa veľmi teším, je, že všetky tieto piesne dostali podobu v notách, v spevníku, ktorý pripravil Miro. V boxe je ešte jedna kniha s 30 fotkami IMT Smile. Sú prevažne od Martina Trenklera a Petra Ivana, ktorý aj graficky pripravil celý box. A, samozrejme, nesmie chýbať 'trsátko' s grafikou od nášho Peťa Bartoníka s hrúbkou presne takou, akú používam na koncertoch ja," hovorí k novému boxu Ivan Tásler.



"Páči sa mi, že to môžeme takto osláviť, pripomenúť si ten čas. My však už teraz okrem koncertovania pripravujeme a nahrávame ďalšie piesne. Pred mesiacom sme odštartovali naše Summer Tour 2022, kde, samozrejme, nemôže chýbať ani koncert vo Východnej, hráme aj na festivaloch v Česku. A na jeseň tohto roka by sme už chceli vydať ďalšie nové skladby. Takže ideme ďalej," dodáva.



"Ivan a Miro Táslerovci s kapelou patria k absolútnej špičke slovenskej hudobnej scény. O veľkej popularite skupiny svedčí aj fakt, že trikrát po sebe, za roky 2016, 2017 a 2018, získali ocenenie OTO - Osobnosti televíznej obrazovky. Za rok 2018 získali aj ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba," hodnotí pôsobenie skupiny hudobný publicista Dezider Kukoľ.



"IMT Smile patria u nás k tomu najlepšiemu. Mám všetky ich nahrávky aj špeciálne rarity. Naživo som ich videl viackrát a kedykoľvek si ich rád pozriem opäť. IMT Smile patria k môjmu životu a veľmi sa teším na ich nové skladby, koncerty, na naše ďalšie rozhovory a spoluprácu," uvádza hudobný publicista Rado Mešša.



"Som veľmi rád, že album 30x30 uvedieme slávnostne na pódiu 17. júna v Prešove na Dobrom festivale práve spolu s Petrom Riavom, riaditeľom vydavateľstva Universal Music, s ktorým naša kapela spolupracuje nepretržite od roku 1998," uzatvára Ivan Tásler.