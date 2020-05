Koňa v Kašmíre dali do karantény pre obavy z koronavírusu

Naí Dillí 28. mája (TASR) – Koňa v indickej oblasti Kašmíru umiestnili do domácej karantény pre obavy, že sa mohol nakaziť novým koronavírusom po tom, čo jeho jazdec prišiel do kontaktu s infikovaným pacientom. Vo štvrtok o tom informovali tamojší predstavitelia, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Koronavírus bol zistený aj u zvierat, hoci zatiaľ nie je potvrdené, že ochorenie COVID-19 spôsobované týmto vírusom sa následne môže preniesť na ľudí.



Úrady v odľahlej himalájskej oblasti sa však rozhodli nič neriskovať a dali 21-ročného jazdca do karantény. Zároveň nariadili rodine, aby koňa držala ďalej od ostatných zvierat.



"Dôrazne sme rodine odporučili, aby koňa izolovala a nepribližovala sa k nemu bez správneho ochranného vybavenia," povedal pre AFP miestny predstaviteľ Šer Singh s tým, že kôň zostane v karanténe, kým neprídu výsledky mužových testov.