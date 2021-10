Indiáni sa dočkali prvej svätej, oslavujú jablká aj Meky Žbirka

Bratislava 21. októbra (TASR) - "Tá, ktorá dáva veci do poriadku", aj takto by sa dalo preložiť meno severoamerickej Indiánky Tekakwithy, ktorá krst a meno Kateri (Katarína) prijala v roku 1668 ako 12-ročná a celý zvyšok života zasvätila pomoci chorým a starým. Pred deviatimi rokmi, 21. októbra 2012, ju pápež Benedikt XVI. vyhlásil za svätú, čim sa stala prvou svätou pôvodnou obyvateľkou Ameriky.



So Spojenými štátmi súvisí aj udalosť z roku 1959, keď v New Yorku slávnostne otvorili Guggenheimovo múzeum, ktoré navrhol architekt Frank Lloyd Wright. Legendárny architekt sa otvorenia však nedožil.



Pred 42 rokmi od otvorenia známeho múzea sa v Spojených štátoch - kolíske jazzu - narodil 21. októbra 1917 svetoznámy predstaviteľ tohto hudobného žánru DIZZY GILLESPIE.



Žijúcou a slovenskou hudobnou legendou je MIROSLAV "Meky" ŽBIRKA, ktorý dnes oslavuje 69 rokov. Úspešnú kariéru začal v Moduse a po boku Mariky Gombitovej stvárnil aj jednu z hlavných postáv muzikálu Neberte nám princeznú. Po odchode z Modusu pôsobil nemenej úspešne v skupine Limit. V roku 1982 sa stal prvým slovenským Zlatým slávikom v bývalom Československu.



Docenenie jabĺk, ich odrôd a uvedomenie si významu ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa pôvodných odrôd jabĺk, ktorý si v dnešný deň pripomíname od roku 1991.



Snímkami Oči čierne, Urga, Unavení slnkom či Barbier sibírsky sa medzi najlepších svetových filmových tvorcov zaradil ruský režisér a herec NIKITA MICHALKOV. Držiteľ Oscara z roku 1994 má 76 rokov.



Už len pamätníci si spomenú na to, ako boli s televíznym vysielaním v Československu nerozlučne späté programové hlásateľky. Medzi najobľúbenejšie určite patrila SOŇA MÜLLEROVÁ. Hlásateľka a moderátorka televíznych a kultúrnych podujatí má 60 rokov.



Ani Uhorsko, respektíve územie dnešné Slovenska, neobišli osvietenské myšlienky. K popredným slovenským osvietenským spisovateľom totiž patril aj katolícky kňaz JURAJ FÁNDLY. Rodák z Častej a autor rozsiahleho diela Piľní domajší a poľní hospodár sa narodil pred 271 rokmi.



Uhorskú šľachtu svojou virtuozitou zabával rómsky huslista, primáš a skladateľ JÁN BIHARI. Rodák z dnešného Veľkého Blahova s narodil 21. októbra 1764.



Dnešný deň súvisí aj s Nobelovou cenou. Pred 188 sa totiž narodil švédsky priemyselník, chemik a vynálezca dynamitu ALFRED NOBEL, zakladateľ nadácie, ktorá už od roku 1901 udeľuje prestížne ocenenie.



STOKA je názov jedného z prvých slovenských alternatívnych divadiel. Pri zrode kultového divadla stáli aj dve sestry - dvojčatá - LUCIA a ZUZANA PIUSSI. Rodáčky z Bratislavy sa narodili 21. októbra 1971. Lucia, autorka aj dvoch prozaických kníh, bola donedávna speváčkou a líderkou kapely Živé kvety. Zuzana je zasa známou filmovou dokumentaristkou.



Meniny má Uršuľa. Toto meno má latinský pôvod a jeho význam je "medvedica".