Ingrida je mlčanlivá

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Už v dievčenskom veku majú problém uvoľniť sa a reagovať.

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Ženské meno Ingrida má škandinávsky pôvod a znamená "jazdkyňa chránená bohom Ingviom". Nositeľky tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme Ingrid, Ingridka, Inge, Inga.

Ingridky, ktoré oslavujú meniny 8. mája, sú väčšinou mlčanlivé, zdôverujú sa ťažko. Už v dievčenskom veku majú problém uvoľniť sa a reagovať. Vedia si za každých okolností zachovať objektívnosť a "zabrať" v práci.

V citovom živote sa prejavujú ako neprístupné. Uzatvárajú sa do ulity ako slimák a pochybujú o dôvere a láske, ktoré im ľudia prejavujú.

Ich obľúbené farby sú oranžová a hnedozelená. Ochranné rastliny čakanka, fenikel, ochranné kamene jaspis a nefrit.
