< sekcia Magazín
IQOS otvorenie s prekvapením: Dominika Mirgová naživo
Nádherné prostredie IQOS butiku v centre Bratislavy sa teší nielen väčšej ploche, ale počas prvého dňa čakalo dospelých návštevníkov hneď niekoľko prekvapení. Vystúpila populárna slovenská speváčka Dominika Mirgová, ktorá zaspievala svoje hity a špeciálny playlist uviedol aj DJ CHINGY.
Autor OTS
Bratislava 15. októbra (OTS) - Len pred pár dňami sa konalo slávnostné otvorenie vynoveného IQOS butiku v OC NIVY v Bratislave. Keďže pôvodná predajňa sa tešila obľube dospelých návštevníkov, prišiel čas na ešte väčšiu plochu na novom mieste a nové zážitky.
Foto: PMI
Vstúpte dnu! Čaká vás komfort, káva a oddych
Butik ponúka až 60 metrov štvorcových a už na prvý pohľad vidieť, že dizajnovo sa s prevádzkou vyhrali do najmenšieho detailu tak, aby tu dospelí návštevníci našli pohodlie. Komfortnejšia predajňa IQOS pozýva dospelých návštevníkov, aby si tu oddýchli počas nakupovania či cestovania. Dozvedia sa tu viac o aktuálnych novinkách, ktoré si môžu rovno vyskúšať, dobijú si zariadenie, využijú servis a to všetko pri chutnej šálke kávy.
Foto: PMI
Tvoj moment, tvoj vibe, tvoj IQOS
„NIVY sú miestom, kde sa stretáva energia mesta – ľudia tu nakupujú, cestujú, relaxujú, stretávajú sa. Presne taký vibe má aj naša nová IQOS predajňa. Nie je to len o nákupe, ale o zážitku. Môžete si tu dať kávu, nabiť zariadenie, vyskúšať si novinky alebo si len urobiť pauzu. Chceme, aby to bol priestor, kde sa zákazníci cítia dobre, kde sa radi vracajú – jednoducho tvoj moment, tvoj vibe, tvoj IQOS,“ hovorí Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.
Foto: PMI
Uvedenie IQOS predajne v OC Nivy sa nieslo v slávnostnom duchu, najskôr prestrihnutie pásky a následne rozprúdilo hudobné prekvapenie v podobe speváčky Dominiky Mirgovej dobrú náladu. Dominika prezradila, že práve vyšiel z výroby jej nový merch oblečenia, v ktorom zavítala aj do IQOS butiku. “Baví ma byť kreatívna, a preto som chcela urobiť komplet celé oblečenie. Ak vidím fanúšikov na koncerte, ako spievajú moje pesničky, je to krásne. Ale ak nosia moje veci, je to niečo neskutočné,” hovorí Dominika Mirgová, ktorá novej predajni zaželala veľa spokojných zákazníkov. V zábave sa pokračovalo ďalej a DJ CHINGY zahral špeciálny playlist, ktorý zostavil pre túto príležitosť. Nechýbalo vynikajúce občerstvenie a osviežujúce drinky.
Foto: PMI
Foto: PMI
Dôležité upozornenie:
Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.
IQOS predajne sú určené výhradne len pre dospelých návštevníkov.
Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.
IQOS predajne sú určené výhradne len pre dospelých návštevníkov.