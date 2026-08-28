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Iránsky hudobník Mohsen Námdžu sa po 20 rokoch vrátil do vlasti
Námdžu (50) sa už dlho teší kultovému postaveniu v iránskych komunitách po celom svete.
Autor TASR
Teherán 28. augusta (TASR) - Iránsky hudobník Mohsen Námdžu, známy na medzinárodnej scéne vďaka svojej experimentálnej perzskej hudbe, sa po približne 20 rokoch v exile vrátil do vlasti s tým, že chce tráviť viac času s rodinou. Vyplýva to z videa, ktoré zverejnili iránske médiá, informuje tlačová agentúra DPA.
Námdžu (50) sa už dlho teší kultovému postaveniu v iránskych komunitách po celom svete. V jeho hudbe sa klasický perzský spev a poetické texty spájajú s bluesom, rockom, jazzom a folkom.
V roku 2020 bola jeho kariéra v Spojených štátoch zatienená obvineniami zo znásilnenia. Námdžu tieto obvinenia poprel a k žiadnemu verdiktu sa nedospelo.
V uplynulých rokoch Námdžu kritizoval politiku islamskej republiky, hoci na rozdiel od prominentných opozičných osobností to robil nenápadne. V roku 2009 ho súd v Teheráne v neprítomnosti odsúdil na päť rokov odňatia slobody a dlho sa zdalo nepravdepodobné, že by sa niekedy vrátil do Iránu.
Vo svojom videu hudobník povedal: „Naozaj som sa dostal do bodu, keď mám pocit, že už toho bolo dosť.“
Dodal, že pre neho nebolo dôležité, či bude môcť naďalej tvoriť hudbu: „Dôležité je, že som tu, vo svojej vlasti, so svojimi priateľmi, s rodinou, sestrami a príbuznými, a že si môžem užívať ten krátky čas, ktorý mi v živote zostáva, po ich boku.“
Iránsky minister kultúry Sajjid-Abbás Sálehí tento týždeň v rozhovore pre tlačovú agentúru ISNA uviedol, že jeho vláda vypracovala zoznam viac ako 100 osobností žijúcich v zahraničí, ktorým má byť poskytnutá možnosť vrátiť sa. Či s tým súvisel aj návrat Mohsena Námdžua, nie je jasné.
Námdžu (50) sa už dlho teší kultovému postaveniu v iránskych komunitách po celom svete. V jeho hudbe sa klasický perzský spev a poetické texty spájajú s bluesom, rockom, jazzom a folkom.
V roku 2020 bola jeho kariéra v Spojených štátoch zatienená obvineniami zo znásilnenia. Námdžu tieto obvinenia poprel a k žiadnemu verdiktu sa nedospelo.
V uplynulých rokoch Námdžu kritizoval politiku islamskej republiky, hoci na rozdiel od prominentných opozičných osobností to robil nenápadne. V roku 2009 ho súd v Teheráne v neprítomnosti odsúdil na päť rokov odňatia slobody a dlho sa zdalo nepravdepodobné, že by sa niekedy vrátil do Iránu.
Vo svojom videu hudobník povedal: „Naozaj som sa dostal do bodu, keď mám pocit, že už toho bolo dosť.“
Dodal, že pre neho nebolo dôležité, či bude môcť naďalej tvoriť hudbu: „Dôležité je, že som tu, vo svojej vlasti, so svojimi priateľmi, s rodinou, sestrami a príbuznými, a že si môžem užívať ten krátky čas, ktorý mi v živote zostáva, po ich boku.“
Iránsky minister kultúry Sajjid-Abbás Sálehí tento týždeň v rozhovore pre tlačovú agentúru ISNA uviedol, že jeho vláda vypracovala zoznam viac ako 100 osobností žijúcich v zahraničí, ktorým má byť poskytnutá možnosť vrátiť sa. Či s tým súvisel aj návrat Mohsena Námdžua, nie je jasné.