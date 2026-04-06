Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. apríl 2026Meniny má Irena
< sekcia Magazín

Irena je nekompromisná

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. apríla (TASR) - Ženské meno Irena má grécky pôvod a v preklade znamená "mierumilovná". Nositeľky tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme napríklad Irenka, Irča a meniny oslavujú 6. apríla.

Ireny sú extrovertné, netaja sa svojimi názormi a ľahko sa prispôsobujú okolitému prostrediu. Majú aj dobrý úsudok. Neraz sa presvedčíte o dvojtvárnosti týchto žien. Sú stále v pohybe, len málokedy sa zastavia. Sú nekompromisné a v ničom nepoznajú strednú cestu.

Napriek vitalite by si mali dávať pozor na svoje zdravie, najmä na žalúdok. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Obľúbené farby týchto žien sú žltá a čokoládová. Ochranné rastliny ľubovník a bobkový list, ochranné kamene jantár, topás a olivín.
