Irena je nekompromisná
Autor TASR
Bratislava 5. apríla (TASR) - Ženské meno Irena má grécky pôvod a v preklade znamená "mierumilovná". Nositeľky tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme napríklad Irenka, Irča a meniny oslavujú 6. apríla.
Ireny sú extrovertné, netaja sa svojimi názormi a ľahko sa prispôsobujú okolitému prostrediu. Majú aj dobrý úsudok. Neraz sa presvedčíte o dvojtvárnosti týchto žien. Sú stále v pohybe, len málokedy sa zastavia. Sú nekompromisné a v ničom nepoznajú strednú cestu.
Napriek vitalite by si mali dávať pozor na svoje zdravie, najmä na žalúdok. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Obľúbené farby týchto žien sú žltá a čokoládová. Ochranné rastliny ľubovník a bobkový list, ochranné kamene jantár, topás a olivín.
