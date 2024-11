Irma je silná a zvodná žena

Bratislava 14. novembra (TASR) - Ženské meno Irma má nemecký pôvod a v preklade znamená "veľká, silná, pevná". S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich Irmuška, Irmička. Meniny slávia 14. novembra.



Irma má ťažko ovládateľnú povahu, a to v každom veku. Ako deti chcú na všetko siahať, všetkého sa zmocniť. Ak nedostanú to, čo chcú, okamžite zvyšujú hlas, zrýchľujú reč, búchajú do stola. Rodičia musia zareagovať pri prvej príležitosti, inak sa im neskôr Irmušky vymknú z rúk.



Mladá žena nosiaca toto meno rada študuje, avšak v práci sa realizuje len vtedy, keď ju zaujme. Jej snom je rozkazovať mužom, byť šikovnejšia ako oni a dosiahnuť, aby ju brali ako seberovného partnera, nikdy nie len ako ženu.



Tieto silné ženy sú zvodné a mužov prefíkane využívajú. Len máloktorý Irme odolá.



Ich zdravie je ako zo železa. Ak sa nudia, trápia ich všetky choroby sveta. Slabou stránkou týchto žien sú srdce a ruky, najmä na nich sa môžu prejaviť úrazy pri rozličných nehodách. Zo stravy majú vylúčiť jedlá, ktoré zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi. Ovplyvňuje ich planéta Mars. Ich šťastné farby sú ružová a červená. Ochranné rastliny prvosienka, rozmarín, ochranné kamene jaspis a chalcedón.