Írska tanečná skupina Rhythm of the Dance vystúpi v Bratislave

Bratislava 3. júla (TASR) - Írska tanečná a hudobná skupina Rhythm of the Dance zavíta prvýkrát na Slovensko, divákom sa predstaví 3. októbra v bratislavskej GOPASS aréne. Ich šou navštívilo už sedem miliónov divákov v 50 krajinách sveta. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Pôvod írskeho tanca a hudby siaha do 2000 rokov starej histórie. Už starí Kelti vtisli Írsku jedinečný kultúrny punc, na ktorý írska kultúra dodnes nadväzuje. A práve Rhythm of the Dance vychádzajú z týchto dávnych tradícií a dávajú tak divákom okúsiť skutočné Írsko s jeho temperamentom, rytmom, typickým spevom a predovšetkým bravúrnymi výkonmi majstrov umenia stepovania.



Dvojhodinová šou prevedie publikum bohatou históriou Írska a prenesie ho do starodávnej krajiny dublinských uličiek a pubov. Príbeh sa začína pri mohyle Newgrange a diváci zažijú magické obdobie prastarých keltských tradícií. S írskymi imigrantmi sa vydajú na cestu do Ameriky, kde práve írska hudba výrazne ovplyvnila americké country. A nakoniec sa vrátia späť do rodného Írska.



"Slováci a Česi majú írsku kultúru a tanec radi. Preto veríme, že program tu bude mať úspech. Ide o tradičnú írsku tanečnú šou, ktorú u nás ešte diváci nemali možnosť vidieť. Rhythm of the Dance patrí medzi najstaršie írske súbory, ktoré prešli doslova celý svet. Celý program je naživo, žiadny playback, len reálni tanečníci, speváci a hudobníci priamo na pódiu," hovorí za organizátorov Zuzana Benediktová.