IT akadémia ITnetwork expanduje na Slovensko

Bratislava 6. augusta (OTS) - Česká IT akadémia ITnetwork sa rozhodla rozšíriť svoje rekvalifikačné kurzy na Slovensko. Desiatky tisíc absolventov týchto kurzov si v Česku už našli lepšie pracovné príležitosti v oblasti informačných technológií. Tento krok prichádza v čase, keď je dopyt po IT špecialistoch na vzostupe.Kurzy ITnetwork priťahujú široké spektrum študentov. Úspešne ich absolvovali nielen čerství absolventi škôl, ale aj ľudia meniaci kariéru, vrátane bývalých skladníkov a mamičiek na materskej dovolenke. Zaujímavosťou je, že 30 % nových programátorov tvoria ženy. To ukazuje, že IT je prístupné a atraktívne pre všetkých, bez ohľadu na predchádzajúce pracovné skúsenosti.Foto: ITnetworkPráca v IT sektore ponúka atraktívne platové podmienky. Priemerný plat v tejto oblasti na Slovensku presahuje 4000 €, pričom seniorní špecialisti môžu podľa ITnetwork dosahovať až 6000 €. Navyše, IT profesie umožňujú flexibilitu, ako je práca odkiaľkoľvek na svete. Na možnosť práce „na diaľku” sme sa spýtali spoluzakladateľa projektu Davida Jančíka: „ITnetwork plánuje postupne zavádzať svoje kurzy v rôznych programovacích jazykoch na Slovensku. Ako prvý je dostupný kurz programovania v Jave, ktorý je najžiadanejší na trhu práce. Tieto kurzy sú navrhnuté tak, aby reflektovali aktuálne trendy a potreby v IT sektore. ITnetwork neustále sleduje nové technológie a metodiky, aby zaistila, že ich kurzy sú vždy relevantné a zodpovedajú potrebám trhu.Študenti na Slovensku môžu už teraz využiť dotácie od Úradu práce, ktoré pokrývajú až 80 % nákladov na kurz. Akadémia tiež plánuje plnú úhradu kurzov s pomocou slovenského Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. ITnetwork poskytuje poradenstvo ohľadom žiadostí o dotácie a administratívnych procesov. Táto podpora je kľúčová pre mnoho študentov, ktorí hľadajú finančne dostupné spôsoby, ako získať nové zručnosti a zlepšiť svoje kariérne vyhliadky.Foto: ITnetworkOd počiatku boli v komunite ITnetwork aktívni aj programátori zo Slovenska. Niektorí žili alebo študovali v Českej republike, iní sem dochádzali na akcie. ITnetwork teraz prirodzene rozširuje svoje pôsobenie na Slovensko, kde už existuje silná základňa záujemcov. Tento krok je logickým pokračovaním ich doterajšieho úspechu a snahy priniesť kvalitné IT vzdelanie čo najširšiemu publiku.,” vysvetľuje David Jančík. Tento prístup zaistí, že absolventi získavajú najnovšie znalosti a zručnosti potrebné na súčasnom trhu práce. Spolupráca s odborníkmi z praxe navyše umožňuje študentom prístup k najnovším trendom a technológiám.ITnetwork otvára dvere do sveta IT aj pre slovenských študentov, pričom stačí len základná znalosť práce s počítačom, pripojenie k internetu a chuť zmeniť svoj život. Vstúpiť do sveta IT s ITnetwork je teraz jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Kurzy sú navrhnuté tak, aby boli prístupné všetkým, bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti či vzdelanie.Navyše, ITnetwork ponúka širokú škálu podpory pre svojich študentov, vrátane mentoringu, kariérneho poradenstva a prístupu k exkluzívnym pracovným ponukám. Viac informácií nájdete na www.itnetwork.sk