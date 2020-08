IUVENTA pripomína, že 12. august je Medzinárodným dňom mládeže

Bratislava 12. augusta (TASR) – Medzinárodný deň mládeže (MDM), ktorý pripadá na 12. augusta, je príležitosťou na zviditeľnenie a advokáciu mládežníckych iniciatív, ako aj na zmysluplné, univerzálne a spravodlivé zapojenie mladých ľudí. Témou tohtoročného medzinárodného dňa mládeže je jej zapojenie do globálnych aktivít. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Valné zhromaždenie OSN schválilo v roku 1999 odporúčanie Svetovej konferencie ministrov zodpovedných za mládež, aby bol 12. august vyhlásený za MDM. Cieľom MDM 2020 je objasniť potrebu zapojenia mládeže tým, že sa miestne, národné a globálne inštitúcie stanú inkluzívnejšími, aby sa posilnila ich kapacita na dosiahnutie globálnych opatrení.



"Počas MDM sa bude viesť diskusia aj formou podcastu, ktorý pripravujú mladí pre mladých, spolu s nezávisle organizovanými aktivitami na pripomenutie si tohto dňa na celom svete, ktoré vyzdvihujú význam účasti mládeže na politickom, hospodárskom a spoločenskom živote a jeho procesoch," uviedol rezort školstva. V rámci tohtoročnej témy sa bude diskutovať o tom, ako zapojenie mládeže obohacuje miestne, národné a globálne inštitúcie a politické procesy. Podujatie bude viesť Lucy Fagana a do konverzácie sa do každej časti pripoja dvaja hostia.



Počas augusta sa uskutoční aj kampaň #31DaysOfYOUth na sociálnych sieťach, aby sa podporila a šírila diskusia o zapájaní mládeže do globálnych aktivít. "Tohtoročné podujatie MDM sa zameriava na zapojenie mládeže prostredníctvom troch vzájomne prepojených oblastí, ide o angažovanosť na miestnej úrovni, vnútroštátnej a globálnej úrovni," dodal rezort školstva.



MDM si na Slovensku pripomína aj IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej poslaním je podpora mladých ľudí, rozvoj práce s mládežou a zvyšovanie jej kvality prostredníctvom neformálneho vzdelávania.