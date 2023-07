Ivan je statný, verný a tak trochu drsný

Bratislava 8. júla (TASR) - Mužské meno Ivan má slovanský pôvod a význam mena je "Boh je milostivý". Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivanko, Ivko. Meniny oslavujú 8. júla.



Železná vôľa a aktívnosť sú dominantnými vlastnosťami nositeľov krstného mena Ivan. Majú väčšinou výbušný temperament. Podobajú sa šípovému kru - ich totemovej rastline, ktorého tŕne vzbudzujú strach. Pevnú vôľu majú priam vpísanú do tváre. Seba aj iných posudzujú podľa aktivity. Pokiaľ ide o povolania, sú z nich prevažne technici, alebo obchodníci obdarení veľkým zmyslom pre profesionálnu zodpovednosť. Majú sklon donekonečna rozmýšľať a rozhodovanie im spôsobuje isté ťažkosti. Ivanovia potrebujú byť milovaní. Nikdy neodpúšťajú zradu.



Majú priemerné šťastie a úspech, ktorý ale prichádza oneskorene. Sú statní, verní a tak trochu drsní. Tým, ktorých ľúbia, prinášajú istotu.



Sú veľmi vitálni, no majú sklon preceňovať svoje sily. Mali by si dávať pozor najmä na chrbticu a vyhýbať sa preťažovaniu svalov.



Ich obľúbené farby sú zelená, modrá a žltá, ochranné rastliny nechtík a podbeľ, ochranné kamene zafír, smaragd.