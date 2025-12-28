Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
Ivana a Ivona sú sebavedomé

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Obľúbené farby týchto žien sú zelená, modrá a žltá, ochranné rastliny nechtík a podbeľ, ochranné kamene zafír, smaragd.

Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Krstné ženské meno Ivana je odvodené z mena Ján, má slovanský pôvod a jeho význam znie "Boh je milostivý". Meno Ivona má francúzsky pôvod a znamená "vyzbrojená tisovým lukom".

Nositeľky týchto na slovenskom území bežne zaužívaných mien oslovujeme Iva, Ivka, Ivanka a Ivonka. Meniny oslavujú spolu 28. decembra.

Povaha Ivaniek, Ivoniek, nie je jednoduchá. Majú výrazné sebavedomie a pevnú vôľu, ktorá niekedy prerastá do ctižiadostivosti. Často kritizujú iných a vyvolávajú konfliktné situácie. Sú pomerne nedôverčivé a ťažko sa prispôsobujú iným. V dievčenskom veku zanietene, cieľavedome študujú a dosahujú dobré výsledky. V dospelosti sa uplatnia v povolaniach, kde je potrebná opatrnosť a rozhodnosť.

Ivany a Ivony chcú hlavne vládnuť. Sú aj koketné a za ich mnohosľubnými úsmevmi sa väčšinou skrýva utkvelá myšlienka získať niečo konkrétne.

Bývajú veľmi vitálne. Mávajú sklon preceňovať svoje sily. Mali by si chrániť najmä chrbticu a vyhýbať sa aj preťaženiu svalov.

.

