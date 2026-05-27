Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
< sekcia Magazín

Iveta je zvedavá

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Ivety, ktoré majú meniny 27. mája, vedia pripraviť nejedno prekvapenie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. mája (TASR) - Ženské meno Iveta má francúzsky pôvod a význam mena je "tisový luk." Nositeľky tohto na našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivetka, Ivka, Iva.

Ivety, ktoré majú meniny 27. mája, vedia pripraviť nejedno prekvapenie. Tieto ženy majú citovú pamäť. Pamätajú si všetko, čo sa ich dotýka, čo ich dojíma a poburuje. Sú mimoriadne zvedavé, ale aj priateľské a úzkostlivé. Majú silný zmysel pre rodinu, ktorá pre ne veľa znamená.

Ivetky sú veľmi zaujímavé ženy, rovnako očarujúce ako ich rastlinný totem čerešňový strom na jar. Ten je podľa orientálnej filozofie stromom múdrosti a šťastia.

Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich obľúbené farby sú zlatá a hnedá, ochranné rastliny ľubovník a bobkový list, ochranné kamene jantár a topás.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou