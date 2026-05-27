Iveta je zvedavá
Ivety, ktoré majú meniny 27. mája, vedia pripraviť nejedno prekvapenie.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Ženské meno Iveta má francúzsky pôvod a význam mena je "tisový luk." Nositeľky tohto na našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivetka, Ivka, Iva.
Ivety, ktoré majú meniny 27. mája, vedia pripraviť nejedno prekvapenie. Tieto ženy majú citovú pamäť. Pamätajú si všetko, čo sa ich dotýka, čo ich dojíma a poburuje. Sú mimoriadne zvedavé, ale aj priateľské a úzkostlivé. Majú silný zmysel pre rodinu, ktorá pre ne veľa znamená.
Ivetky sú veľmi zaujímavé ženy, rovnako očarujúce ako ich rastlinný totem čerešňový strom na jar. Ten je podľa orientálnej filozofie stromom múdrosti a šťastia.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich obľúbené farby sú zlatá a hnedá, ochranné rastliny ľubovník a bobkový list, ochranné kamene jantár a topás.
