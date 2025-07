Iveta zápasí so sklerózou

Bratislava 22. júla (OTS) - Bola mladá, mala len 27 rokov, keď jej život začala nebadane meniť zákerná choroba. Najprv len bolesť kolien, strata rovnováhy, problémy so zrakom. „To bude meniskus,“ povedali lekári. Nebol.Diagnóza prišla ako rana. Skleróza multiplex – nevyliečiteľná choroba, ktorá každý deň o čosi viac ukrajuje z vašej samostatnosti, pohyblivosti, života. Iveta to spočiatku nedokázala prijať. Ani jej najbližší. Prvým, kto to vzdal, bol jej manžel. Nechal ju aj ich desaťročného syna Tomáša napospas osudu.A tak sa Iveta spolu so synom vrátila na východné Slovensko.spomína so slzami v očiach.No nevzdala sa. Zaťala zuby a začala bojovať. Každý deň cvičila, hoci aj v smiešnych podmienkach – v obývačke, na dvore, s chodítkom po dedine. Napriek všetkému sa držala na nohách. Dnes má jej milovaný syn vysokoškolský titul, vlastný život a Ivetu i jej starých rodičov – 90-ročnú mamu a 94-ročného otca – pravidelne navštevuje.Ale skleróza je neúprosná. Zhoršuje sa. Iveta už nedokáže ďalej napredovať len vďaka domácemu cvičeniu. Potrebuje intenzívne rehabilitácie – štyrikrát ročne. Jeden 10-dňový pobyt však stojí 1 000 až 2 000 eur. Poisťovňa prepláca len jeden ročne. A do toho sa pridali ďalšie starosti – zuby v havarijnom stave. Bez zákroku, ktorý stojí 4 000 eur, jej zubár nemôže začať s liečbou.hovoríS pokorou a obrovskou dávkou odvahy teraz prosí verejnosť o pomoc.Ak vás príbeh Ivety chytil za srdce, môžete jej pomôcť darom na https://donio.sk/pomocivete Každé euro pomôže zachrániť pohyb, dôstojnosť a nádej jednej žene, ktorá sa nikdy nevzdala. Príspevky od darcov použije na zubára a dôležité rehabilitácie v Centre Svetielko