Ivica je obetavá

Bratislava 14. decembra (TASR) - Ženské meno Ivica je južnoslovanskou podobou mena Ivana a v preklade znamená "Boh je milostivý". Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Ivka, Iva. Meniny oslavujú 15. decembra.
Ivice sú plaché, objektívne a schopné úplne sa obetovať. Ak majú splniť určité poslanie, sú zodpovedné, vnímavé a sebaisté.
Ivice sa vyznačujú silnou emotívnosťou. Nervozita týchto žien je niekedy veľká, ale konfliktom sa usilujú vyhýbať. Môžeme sa s nimi stretnúť napríklad pri povolaní ošetrovateľky. Dobre odolávajú únave i preťaženosti.
Ovplyvňujú ich planéty Urán a Saturn. Ich šťastné farby sú sivá a modrá. Ochranná rastlina medovka, ochranné kamene jaspis a perla.
