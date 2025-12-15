Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ivica je obetavá

Ilustračná snímka.

Nervozita týchto žien je niekedy veľká, ale konfliktom sa usilujú vyhýbať.

Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Ženské meno Ivica je južnoslovanskou podobou mena Ivana a v preklade znamená "Boh je milostivý". Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Ivka, Iva. Meniny oslavujú 15. decembra.

Ivice sú plaché, objektívne a schopné úplne sa obetovať. Ak majú splniť určité poslanie, sú zodpovedné, vnímavé a sebaisté.

Ivice sa vyznačujú silnou emotívnosťou. Nervozita týchto žien je niekedy veľká, ale konfliktom sa usilujú vyhýbať. Môžeme sa s nimi stretnúť napríklad pri povolaní ošetrovateľky. Dobre odolávajú únave i preťaženosti.

Ovplyvňujú ich planéty Urán a Saturn. Ich šťastné farby sú sivá a modrá. Ochranná rastlina medovka, ochranné kamene jaspis a perla.
