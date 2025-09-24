< sekcia Magazín
J. Banáš to dal, 77-ročný spisovateľ absolvoval púť k prameňu Gangy
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovenský spisovateľ Jozef Banáš si splnil sen, 77-ročný autor absolvoval púť k prameňu Gangy, najväčšej rieky Indie. Pre TASR potvrdil, že 17. septembra dosiahol prameň posvätnej rieky v štáte Uttarákhand vo výške 4100 metrov nad morom. „Dĺžka púte bola 42 kilometrov z východiskového bodu v mestečku Gangotri, cez výškový tábor Bhojbasa a späť. Putovanie po ‚Nebeskej maratónskej trati‘ trvalo tri dni,“ spresnil Banáš.
Expedíciu podľa slov spisovateľa absolvovalo 25 účastníkov pod vedením skúseného himalájskeho vodcu Daniela Máčovského. „To nebol športový výkon, ale očistná duchovná a mentálna púť. Dokázal som to len vďaka mentálnej sile českej a slovenskej partie, skúsenému Danovi a mojej dcére Márii, ktorá strastiplnú cestu absolvovala druhýkrát,“ povedal dojatý a unavený Banáš.
K svojmu výkonu v ďalekých Himalájach dodal, že podľa šerpov v Bhojbase nemajú v záznamoch fakt, že by toto dokázal 77-ročný človek. „Aj tu platí, malí ľudia veria v to, čo dokážu, veľkí ľudia dokážu to, v čo veria,“ poznamenal spisovateľ, ktorý o mesiac poteší svojich čitateľov novým motivačným románom Timrava.
