J. Benčík sa v Cirque du Soleil naučil chodiť po lane dolu hlavou

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovenskí herec, mím a pedagóg Juraj Benčík účinkoval takmer dva roky v predstavení Corteo slávneho Cirque du Soleil (CDS). S kanadskou cirkusovou spoločnosťou precestoval Rusko aj západnú Európu. V septembri si toto predstavenie budú môcť pozrieť aj diváci na Slovensku.



"Pôjde o technickú modifikáciu, umelecky bude identické," vysvetľuje Benčík k predstaveniu, v ktorom účinkoval v CDS pod cirkusovým stanom pre 2500 divákov. "Po skončení turné pod cirkusovým stanom sa inscenácia modifikuje, pripraví sa na uvádzanie v športových arénach," dodáva bývalý člen svetoznámeho cirkusu. Aj keď v predstavení Corteo už nehrá, stále ho považuje za neuveriteľne komplexné, s vysokou úrovňou všetkých umeleckých zložiek.



"Sú tam využité všetky výrazové prostriedky živého javiskového umenia - živá hudba a spev, živý tanec, pantomíma, živá činohra, bábkové divadlo, akrobacia, žonglovanie, balancing. Všetko je poprepájané tak, aby to pôsobilo ako obrovská multižánrová šou," objasnil herec. Šou prirovnáva k veľkofilmu, veľkoopere a zároveň veľkobaletu a cirkusu dokopy. "Je to obrovský prúd príbehu, emócií, vzťahov a dychvyrážajúcich, famózne virtuóznych cirkusových vystúpení, kde sa naozaj bojíte o umelca. Ten sa však nemusí báť, pretože má zväčša za sebou desiatky rokov tréningu, niekoľko desaťtisíc opakovaní toho istého pohybu. Robí len to, čo naozaj bezpečne urobiť vie, bez toho, aby sa mu mohlo niečo stať alebo aby ublížil vám," prezradil Benčík.



V predstavení Corteo stvárňoval dve úlohy. Hlavnou bol biely klaun, pantomimická, veľmi štylizovaná postava. "Veľmi štylizovane sa hýbala. Musel som sa naučiť chodiť po lane dolu hlavou držiac dva veľké svietniky s troma sviečkami, ktoré svietili dolu hlavou, lebo boli elektrické," vysvetľuje herec a mím. V druhej postave hral snívajúceho klauna Maura, ktorý sa lúči zo svetom a svojimi celoživotnými kamarátmi, lebo umiera. "Musel som sa naučiť lietať do výšky 15 až 30 metrov na krídlach, ktoré mi dali anjeli, musel som sa naučiť lietať v posteli, aby som z nej nespadol, musel som sa naučiť hrať na suzafón i na poháre na stopkách. Bolo to dosť náročné, ale zvládol som to za šesť týždňov, chvalabohu," spomína Benčík, ktorý sa to všetko učil a zvládal vo veku 43 rokov. "V 45 mi to už stačilo, rozlúčil som sa a bol som veľmi vďačný, že som to prežil v relatívne dobrom zdraví," uzavrel.



Svetoznámy cirkus uvedie predstavenie Corteo v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 15. až 18. septembra.