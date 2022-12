J. Jackuliak si užil záporáka v pokračovaní fantasy rozprávky

Bratislava 2. decembra (TASR) – Program slovenských kín je bohatší o pokračovanie úspešnej českej rozprávky Princezná zakliata v čase. Druhý diel filmu, ktorý si u fanúšikov vyslúžil aj označenie "český Harry Potter", je viac fantasy ako rozprávka. Tvrdí to režisér a scenárista Peter Kubík. Vo filmovej novinke hrajú aj slovenský herci. Ján Jackuliak sa pridal k Natálii Germáni, pre ktorú bolo nakrúcanie dvojky ešte príjemnejšie.



"Keďže sme sa všetci už poznali, mali sme vytvorené kamarátske vzťahy, vedeli sme, čo môžeme od seba očakávať. Sme radi, že sa do našej hereckej partie pridali aj ďalší herci, ako Janko," uviedla herečka pri bratislavskej premiére filmu.



Jackuliak bol do pokračovania českej snímky oslovený na hlavnú zápornú postavu. "A záporné postavy sú v rozprávkach veľmi dôležité. Bez nich by rozprávka nebola. Môžete si pri nich dovoliť všetko. Byť dobrý, zlý, najhorší...ja som si to veľmi užil," priznal herec.



Pre režiséra Petra Kubíka, ktorý na filme pracoval spoločne s Lukášom Danielom Paríkom a Viktorom Krištofom, bolo dôležité ísť viac do fantasy žánru než do rozprávky. "Na rozdiel od jednotky, ktorá bola rozprávkou s fantasy prvkami, je dvojka fantasy s prvkami rozprávky," dodáva k príbehu plnom nádeje, lásky, kúziel a alchýmie.



Okrem Natálie Germáni a Jána Jackuliaka v ňom diváci uvidia Elišku Křenkovú, Marka Lamboru, Romana Zacha, Simonu Hábu Zmrzlú, Martina Písaříka, Jakuba Ouvína, Vojtěcha Kotka, Petru Nesvačilovú či Karla Dobrého.



Fantasy rozprávku pre deti i dospelých prináša do kinodistribúcie Magic Box Slovakia od 1. decembra.