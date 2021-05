J. Jakubisko: Môj život bol v detstve plný zázrakov, dejú sa mi dodnes

Slovenský režisér Juraj Jakubisko, archívna snímka. Foto: TASR Matej Hlbočan

Na archívnej snímke vľavo režisér Juraj Jakubisko a jeho manželka Deana počas úvodného dňa nakrúcania druhej časti rozprávky Perinbaba v réžii Juraja Jakubiska v Kežmarku 18. februára 2017. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 2. mája (TASR) - Režisér Juraj Jakubisko oslávil v piatok (30. 4.) 83 rokov. Napriek úctyhodnému veku nestráca chuť tvoriť. Okrem filmov sa venuje výtvarnému umeniu, v "covidovom" roku stihol namaľovať sériu olejových obrazov a množstvo grafík. Tvoril tiež scenár k tragikomédii Kruh v Kruhu a "zapracoval" aj na pokračovaní knihy Živé striebro. Recept na šťastný a naplnený život dostal do vienka od otca, čerpal z neho aj pri svojom najnovšom filme Perinbaba a dva svety.hovorí Jakubisko s tým, že mu otec od detstva prízvukoval:Režisér si vzal otcove slová k srdcu a jeho celoživotná práca bola požehnaná, čo dokazujú diela Dovidenia v pekle, priatelia, Tisícročná včela, Nevera po slovensky, Sedím na konári a je mi dobre, historická dráma Bathory, ale najmä rozprávka Perinbaba.naznačuje Jakubisko a pobáda aj dospelých, ktorí by podľa jeho slovpovedal režisér.Jakubisko pracuje aj po osemdesiatke, maľuje, píše a v časoch karantény sa v myšlienkach s láskou vracia k natáčaniu očakávaného projektu Perinbaba a dva svety:Pandémia zastavila cestu najnovšej rozprávky do kín. Perinbabu a dva svety napokon odpremiérujú 11. novembra.dodal Jakubisko s pozdravom: