J. Kirschner: Natáčanie videoklipu Láska neumiera bola veľká neznáma

Bratislava 24. januára (TASR) - Slovenská speváčka Jana Kirschner sa spolu so svojím partnerom a producentom Eddiem Stevensom postarala o titulnú skladbu k historickému seriálu Slovania. Videoklip k piesni Láska neumiera nakrúcali v polovici decembra minulého roku v najväčšom prímestskom parku v Európe – v londýnskom Richmond Parku. Režíroval ho Mayo Hurajt. Počas nakrúcania si Jana okrem štandardnej role speváčky a herečky vyskúšala aj niekoľko nových povolaní, keďže tvorcovia klipu boli pre lockdown zatvorení v Bratislave. TASR o tom informoval PR manažér Marek Kučera.



Realizácia videoklipu bola z dôvodu celosvetovej pandémie a rôznych protipandemických opatrení od začiatku sprevádzaná komplikáciami. "Natáčanie videoklipu bola jedna veľká neznáma. Každé ráno sme si vymenili desiatky správ a vraveli si, čo všetko je a nie je možné. Najskôr sme sa pozerali len na také obyčajné veci ako je predpoveď počasia. Lenže ani tá nám nepriala a vyzeralo to tak, že bude dva týždne vkuse liať, okrem jedného jediného dňa," spomína Kirschner.



Keď už sa zdalo, že by sa nakrúcanie klipu mohlo podariť, dva dni pred natáčaním hlavnému kameramanovi prasklo slepé črevo. "Takže sme sa opäť ocitli na bode nula. Navyše, raketovo rastúce čísla pozitívnych prípadov a nad nami visiaci celonárodný lockdown. Vtedy som si pomyslela, že sa to zrejme nepodarí. Zavolala som Linde Vallovej, mojej manažérke a povedala jej, že to ako produkčná vzdávam. Tá to celé vzala do svojich rúk a následne telefonovala známym aj neznámym Slovákom v Británii aj Britom na Slovensku a všetci volali všetkým," približuje speváčka "medzinárodnú operáciu". "Našťastie, sa skončila tak, že klip sa nám napriek komplikáciám, bez povolení a navyše uprostred pandémie, podarilo úspešne nakrútiť," dodala.



Jednotlivé scény videoklipu vznikali v najväčšom prímestskom parku v Európe – v kráľovskom Richmond Parku. Počas nakrúcania si Jana okrem štandardnej roly speváčky a herečky, vyskúšala aj niekoľko nových povolaní, keďže jej manažérka, režisér a producentka klipu boli kvôli lockdownu zatvorení v Bratislave a celé to manažovali cez WhatsUpp správy. "Najskôr som bola produkčná, potom kostymérka a nakoniec, pri tom ako som ráno o pol ôsmej vystupovala z taxíka, som sa od kameramana dozvedela, že on natočí presne to, čo chcem, takže sa zo mňa na chvíľu stala aj režisérka," opísala Kirschner a ďalej prezradila: "Mala som asi 100 metrov na to, aby som si v hlave rozložila, čo komu poviem. Forman zo mňa asi nebude, ale bola to skvelá skúsenosť a som za ňu nesmierne vďačná."



Seriál Slovania, ktorého príbeh je posadený do Karpatskej kotliny počas 7. storočia nášho letopočtu, pracuje nielen s fiktívnou rekonštrukciou historického obdobia, ale aj s fantazijnými a nadprirodzenými prvkami. Tvorcovia sa inšpirovali motívmi zo slovenskej a ukrajinskej ľudovej slovesnosti zachytenej v piesňach, poverách či rozprávkach. Režisérmi 12-dielneho výpravného seriálu, ktorý sa má na televíznych obrazovkách objaviť v marci, sú Peter Bebjak, Michal Blaško, Serhii Sanin a Oleg Stahrusky. V hereckom obsadení figurujú Zuzana Fialová, Juraj Loj, Richard Autner, Dušan Cinkota, Michal Režný, Andy Hryc, Tomáš Maštalír, Marek Vašut a ďalší.