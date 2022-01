Jackson Pollock, priekopník akčnej maľby, sa narodil pred 110 rokmi

Galeristka a mecenáška umenia Peggy Guggenheimová pózuje medzi dvomi obrazmi amerického maliara Jacksona Pollocka vo svojom benátskom paláci Palazzo Venier dei Leoni 30. mája 1979. Foto: TASR/AP

Americký maliar Jackson Pollock so životnou partnerkou Lee Krasnerovou v záhrade ich domu East Hamptone v roku 1949. Foto: TASR/AP

Na snímke z 18. novembra 2015 si návštevník prezerá dielo z tzv. čiernych malieb na výstave "Jackson Pollock: Slepé miesta" v Múzeu umenia v texaskom Dallase. Foto: TASR/AP

Cody/Bratislava 28. januára (TASR) – Obraz No.5 Jacksona Pollocka patrí medzi najdrahšie výtvarné diela na svete. V roku 2006 sa predal za rekordných 140 miliónov dolárov. V čase vzniku svetoznámeho diela nepatril však jeho autor medzi predávaných maliarov. Bol totiž tým umelcom, pri ktorom nielen verejnosť, ale aj niektorí kritici polemizovali, či sú jeho obrazy ešte umením.Až s odstupom času mnohí v jeho farbami pofŕkaných rozmerných plátnach uvideli nielen odraz depresiami zmietaného maliara, ale aj vnútorný stav moderného človeka ako takého. Dnes patrí Pollock medzi najvýznamnejších amerických výtvarníkov 20. storočia.V piatok 28. januára uplynie od narodenia Jacksona Pollocka, priekopníka abstraktného expresionizmu a akčnej maľby, 110 rokov.Jackson Pollock sa narodil 28. januára 1912 v meste Cody v americkom štáte Wyoming ako najmladší z piatich synov farmára. Vyrastal však v Arizone a neskôr neďaleko Los Angeles. Ako jedenásťročný údajne navštívil indiánsku rezerváciu, v ktorej objavil "primitívne umenie", ktoré v ňom prebudilo záujem o výtvarné umenie. Od mladosti mal však problémy so závislosťou na alkohole, ktorá bola aj jednou z príčin jeho vylúčenia z losangelskej umeleckej školy Manual Arts High School.V roku 1930 sa presťahoval do New Yorku, kde študoval na výtvarnej škole Art Students League of New York pod vedením maliara Thomasa Harta Bentona. Výrazne ho ovplyvnili aj mexickí maliari José Clemente Orozco a David Alfaro Siqueiros, ktorý ho priviedol aj k menej tradičným technikám. Pravdepodobne tu mala pôvod jeho slávna technika "fŕkania" farieb ma plátno.Zhoršujúce sa problémy s alkoholom sa pokúsil riešiť začiatkom 40. rokov protialkoholickým liečením. Trápili ho aj finančné problémy, ktoré sa mierne zlepšili potom, ako mu v roku 1943 Peggy Guggenheimová usporiadala prvú výstavu a zabezpečila aj pravidelný, aj keď skromný príjem.V roku 1945 sa oženil s americkou maliarkou Lee Krasnerovou a spoločne sa presťahovali do East Hamptonu na Long Islande, kde Pollock pracoval vo veľkej stodole. Prostredníctvom techniky zvanej dripping (kvapkanie) kvapkal, fŕkal, či priamo lial farby na rozmerné plátno natiahnuté na zemi. Olejové farby z túb miešal s riedkymi, obyčajnými farbami na maľovanie stien. Stal s priekopníkom akčnej maľby (action painting) a predstaviteľom abstraktného expresionizmu.Každé jeho dielo bolo výsledkom spontánneho rozhodnutia a zobrazením jeho momentálneho vnútorného rozpoloženia. Takto vznikol v roku 1948 aj slávny obraz No.5, za ktorý v roku 2006 zaplatil mexický finančník a zberateľ David Martinez rekordným 140 miliónov dolárov.Nevšedného maliara s originálnou technikou si v roku 1949 všimol časopis Life, ktorý o Pollockovi uverejnil pochvalný článok. Vďaka článku zaznamenal záujem o svoje diela, ale opäť ho ovládla alkoholová závislosť. Začal maľovať čierno-biele obrazy, v ktorých sa vrátil k mytologickým témam z počiatkov 40. rokov. V kríze sa ocitol aj jeho vzťah s Krasnerovou a ich manželstvo sa napokon rozpadlo.Život Jacksona Pollocka skončil náhle 11. augusta 1956, kedy vo veku 44 rokov zomrel pri automobilovej nehode.Americký herec a režisér Ed Harris v roku 2000 nakrútil o búrlivom živote maliara film Pollock. Harris v snímke stvárnil Pollocka, za čo ho nominovali na Oscara. Zlatú sošku získala Marcia Gay Hardenová, predstaviteľka maliarovej manželky Lee Krasnerovej.